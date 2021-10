L’accord anti-grève de l’IATSE signifie un meilleur salaire en streaming

Les services de streaming peuvent payer jusqu’à 30% de plus aux travailleurs de la production dans le cadre de l’accord de l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE) avec les grands studios hollywoodiens pour éviter une grève.

Le syndicat a tweeté un document décrivant spécifiquement les nouvelles conditions de diffusion de l’accord de base provisoire. Selon la feuille unique, le nouvel accord garantirait des salaires plus élevés pour les productions épisodiques en streaming, y compris les mini-séries de longue durée avec des durées supérieures à 66 minutes.

Les paiements sur certaines mini-séries pourraient augmenter jusqu’à 30 pour cent, ce qui dépendra de la façon dont le projet est classé. Les productions de longue durée qui coûtent entre 20 et 32 ​​millions de dollars, quant à elles, ne bénéficieront plus de remise en raison de la production dirigée vers un service de streaming. Ce type de production connaîtra également une augmentation de taux allant jusqu’à 30% dans certains cas, a déclaré le syndicat.

NOUVEAU : Nous publions nos trois premiers documents d’une page expliquant comment la nouvelle entente de base provisoire répond aux priorités identifiées par les membres au début du processus de négociation. Il s’agit d’un ensemble non exhaustif de priorités des membres, à plus tard. 1. AMÉLIORATION DU STREAMING pic.twitter.com/ACLP5cbLiv — IATSE // #IASolidarity (@IATSE) 20 octobre 2021

L’équipe de production représentée par l’IATSE qui travaille sur des productions à petit budget de 20 minutes ou plus obtiendra de meilleurs salaires, termes et conditions, mais les détails sont vagues. Le document précisait seulement que cette catégorie de productions devait provisoirement être « fixée à au moins les salaires, conditions et modalités du budget moyen ».

Le syndicat a également tweeté des fiches d’information sur les salaires et les conditions de travail – deux points de discorde alors que le syndicat s’efforçait de négocier avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) pour une meilleure protection du travail pour ses membres. Cependant, beaucoup de choses ne sont pas claires sur les feuilles uniques, en particulier en ce qui concerne le streaming.

«Nous avons l’intention de fournir autant d’informations [as] possible, et dès que possible », a déclaré le syndicat dans un tweet. « De cette façon, chacun de nous aura une chance d’avoir une vue d’ensemble et de prendre une décision éclairée concernant notre avenir commun. »

Alors que les négociations entre l’IATSE et l’AMPTP étaient au point mort avant la semaine dernière, les membres du syndicat ont voté presque à l’unanimité en faveur de la grève – un événement qui était prévu pour cette semaine si les négociations contractuelles continuaient à être retardées. La grève a été évitée de justesse lorsqu’un accord de principe a été conclu entre les deux organisations au cours du week-end. Le contrat doit cependant être ratifié par les membres du syndicat, dont certains ont qualifié les termes de ne pas répondre à leurs demandes. Les membres pourraient finalement choisir de voter contre.