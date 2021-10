L’accord anticipé du Black Friday permet d’économiser plus de 100 $ sur le clavier magique d’Apple pour iPad Pro

Si vous souhaitez transformer votre iPad Pro en une machine de travail à temps plein, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Magic Keyboard d’Apple. Le clavier haut de gamme transforme instantanément votre iPad en ordinateur portable sans processus d’appairage fastidieux et sans clipsage dans et hors d’un étui.

Et en ce moment, vous pouvez marquer le modèle 12,9 pouces avec plus de 100 $ de réduction via Amazon. C’est un match pour un prix record qu’il n’a atteint qu’une seule fois auparavant. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, alors n’attendez pas pour passer votre commande.

Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9 pouces



Ce n’est pas souvent que nous voyons de grosses remises sur les accessoires Apple de première qualité, mais aujourd’hui est l’un de ces jours. Le Magic Keyboard premium pour l’iPad Pro 12,9 pouces est tombé à un prix record sur Amazon. Agissez vite pour en attraper un.

242,99 $ sur Amazon

Pour de nombreuses personnes, l’iPad Pro chevauche la frontière entre un ordinateur portable complet et une tablette, bien qu’iPadOS, qui a acquis la capacité de prendre en charge l’entrée de la souris et du trackpad, ait vraiment amélioré sa convivialité pour de nombreuses personnes.

Cependant, la connexion d’une souris ou d’un trackpad Bluetooth peut être une expérience maladroite et maintenir la charge de vos périphériques est un autre casse-tête. C’est pourquoi le Magic Keyboard d’Apple est si intelligent.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il vous offre l’expérience de frappe physique de ses claviers d’ordinateur portable, avec rétroéclairage, ainsi qu’un trackpad multi-touch pour naviguer dans l’interface utilisateur de l’iPad. Il n’a pas non plus besoin d’être jumelé. Au lieu de cela, il fonctionne via le connecteur intelligent et se fixe magnétiquement à l’arrière de votre iPad Pro. Il dispose même d’une charge directe USB-C afin que vous puissiez garder le port USB-C de votre iPad libre pour brancher une clé USB ou un autre accessoire.

Le prix actuel du Magic Keyboard est de loin le plus bas que nous ayons vu depuis sa sortie. Cela ne s’applique qu’à la variante 12,9 pouces en noir, la version blanche n’étant réduite que de 19 $.

Pour plus d’informations sur son fonctionnement exact (spoiler: très bien), consultez notre critique du clavier magique iPad dans laquelle nous l’appelons « une expérience de frappe sur iPad pas comme les autres ».

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.