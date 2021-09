L’accord australien lucratif de Macron déchiré par le Brexit Grande-Bretagne et États-Unis | Politique | Nouvelles

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la décision de l’Australie d’annuler l’accord de 43 milliards de livres sterling avec Paris était un “coup de poignard dans le dos”. “Nous avions établi une relation de confiance avec l’Australie, et cette confiance a été trahie”, a-t-il fulminé. Le Français s’est dit “en colère et très amer à propos de cette rupture”.

M. Le Drian a ajouté qu’il avait parlé à son homologue australien il y a quelques jours et qu’il n’avait reçu aucune indication de cette décision.

La Grande-Bretagne et les États-Unis aideront désormais l’Australie à construire des sous-marins à propulsion nucléaire, dans le cadre d’un accord annoncé par Boris Johnson, le président Joe Biden et le Premier ministre australien Scott Morrison.

L’alliance stratégique nouvellement formée a été forgée pour défier une Chine de plus en plus provocatrice.

Les trois dirigeants ont déclaré hier soir : “Nous tirerons parti de l’expertise des États-Unis et du Royaume-Uni, en nous appuyant sur les programmes sous-marins des deux pays pour mettre en service une capacité australienne le plus tôt possible.”

L’accord intervient à un moment où le président Biden met au défi les alliés de l’OTAN d’être plus fermes dans leurs positions envers Pékin.

À la suite de ce nouveau pacte, Canberra abandonnera son accord de construction de sous-marins avec la France.

La perte de l’accord lucratif a laissé le gouvernement français bouillonner.

M. Le Drian et la ministre française de la Défense Florence Parly ont déclaré que le nouvel accord AUKUS était un abus de confiance entre la France et l’Australie.

Dans un communiqué, ils ont déclaré : « La décision est contraire à la lettre et à l’esprit de coopération qui prévalaient entre la France et l’Australie.

“Le choix américain d’écarter un allié et partenaire européen comme la France d’un partenariat structurant avec l’Australie, à l’heure où nous sommes confrontés à des défis sans précédent dans la région Indo-Pacifique… montre un manque de cohérence que la France ne peut que ne pas et regretter.”

L’ancien négociateur du Brexit, Michel Barnier, challenger de centre-droit du président Emmanuel Macron, s’en est également pris à Canberra.

Il a déclaré : « En rompant ses engagements avec la France sur les sous-marins, l’Australie porte un coup injuste à une coopération stratégique prometteuse.

Le Royaume-Uni a annoncé ce nouvel accord comme l’une des collaborations les plus importantes de ces dernières années.

Le président Biden a salué l’implication de la Grande-Bretagne dans le cadre d’une tendance des nations européennes à jouer un rôle plus important dans l’Indo-Pacifique.

Un haut responsable américain a déclaré: «La Grande-Bretagne est très concentrée sur le concept de« Grande-Bretagne mondiale »et son inclinaison est de s’engager beaucoup plus profondément avec l’Indo-Pacifique, et c’est un acompte sur cet effort. Cet alignement concerne . . . une nouvelle architecture de réunions et d’engagements entre nos hauts responsables de la défense et de la politique étrangère pour partager des points de vue, pour aligner les points de vue.

«Mais nous annoncerons également les efforts visant à stimuler la coopération dans de nombreux domaines nouveaux et émergents : cyber, IA – en particulier l’IA appliquée ; technologies quantiques; et quelques capacités sous-marines aussi. . . Vous allez voir un effort beaucoup plus dédié pour poursuivre l’intégration des bases scientifiques, technologiques et industrielles liées à la sécurité et à la défense, et des chaînes d’approvisionnement. »

Le Premier ministre Johnson a déclaré que bien que les trois nations soient séparées sur la carte, “nos intérêts et nos valeurs sont partagés”.

Il a ajouté : « L’alliance AUKUS nous rapprochera plus que jamais, créant un nouveau partenariat de défense et favorisant l’emploi et la prospérité. »

Le pacte sera “l’un des projets les plus complexes et techniquement exigeants au monde” et durera des décennies, a déclaré M. Johnson.

La Grande-Bretagne construit des sous-marins nucléaires depuis 60 ans, avec des travaux de Rolls-Royce et de BAE Systems.