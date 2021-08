L’accord avec Cristiano Ronaldo pourrait voir Raheem Sterling quitter Manchester City

in

L’arrivée potentielle de Cristiano Ronaldo à Manchester City pourrait voir Raheem Sterling passer à autre chose, selon Fabrizio Romano. Bien qu’il ne soit pas question que Ronaldo soit signé, alors Sterling partira définitivement, il est dit que City envisagerait son départ s’il recevait une offre appropriée.

Gabriel Jesus, quant à lui, devrait rester au club, selon les souhaits de Pep Guardiola. Ceci malgré l’intérêt de la Juventus.

Raheem Sterling pourrait quitter Manchester City

La ville a considéré que la livre sterling était assez consommable

Tout l’été, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Sterling pourrait quitter Manchester City. Ceci malgré sa performance exceptionnelle à l’Euro 2020 pour l’Angleterre, où il a marqué lors de trois des quatre premiers matchs de son pays lors du tournoi.

City a d’abord envisagé d’utiliser Sterling comme moyen de limiter ses dépenses en espèces sur Harry Kane. Ils auraient été disposés à offrir jusqu’à cinq joueurs distincts dans un échange cash + joueur contre Kane, avec Sterling et Jesus parmi les options.

Cependant, avec Kane restant maintenant à Tottenham, d’autres options pourraient être explorées pour Sterling à la place.

Il n’y a, cependant, aucun désir ardent de vendre l’international anglais. En effet, il pourrait même rester au club même s’ils achèvent la signature de Ronaldo.

Cependant, si la bonne offre arrivait, son association de six ans avec le club pourrait prendre fin.

La poursuite de Ronaldo de la ville

Selon Romano et Ed Aarons dans The Guardian, City agira pour Ronaldo demain (vendredi 27 août). Son club actuel, la Juventus, voudrait entre 25 et 30 millions d’euros.

Ronaldo veut quitter le club, mais même alors, le fait qu’il prépare un déménagement à City ne plait pas à beaucoup de fans de Manchester United.

Bien sûr, Ronaldo est devenu célèbre en jouant pour United au début de sa carrière, et son déménagement au Real Madrid a fait de lui le joueur le plus cher du monde.

Les conditions personnelles sont estimées à environ 250 000 £ par semaine.

