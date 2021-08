“L’accord avec CVC va révolutionner le modèle de gestion de club”

08/04/2021 à 17:44 CEST

Jordi Pozo

0

L’accord du CVC avec la Liga, qui représente une injection de 2 700 millions d’euros dans la compétition et les clubs, est parti très satisfait Javier Tebas, qui a assuré que l’accord avec le fonds d’investissement « révolutionnera le modèle de gestion des clubs de football et rendra la compétition beaucoup plus attrayante et passionnante.“. Le président de la Liga a apprécié l’accord après son approbation unanime par le comité exécutif.

Tebas a déclaré que l’accord ferait de la Liga “la compétition de football la plus attrayante au monde», soutenu par « un modèle qui sera plus numérique, plus axé sur la génération et l’analyse de données et plus international ». Le président a assuré que l’accord impliquera “de meilleures installations, de meilleurs joueurs et une meilleure expérience des fans dans tout ce qui concerne votre club“.

LaLiga, dans le communiqué envoyé à l’issue de la réunion de la commission des délégués mercredi, a indiqué qu'”elle gardera intactes ses compétitions sportives ainsi que l’organisation et la gestion de la commercialisation des droits audiovisuels“, et Javier Tebas a justifié l’accord en déclarant que “il y a des défis à court terme qui doivent être relevés de toute urgence et qui nécessitent un investissement financier important”.