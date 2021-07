L’accord BigCommerce d’Amazon est considéré comme un «signal important» des ambitions d’expédition plus larges du géant de la technologie

in

Un camion Amazon Prime sur l’Interstate 90 dans l’État de Washington. (Photo . / Kurt Schlosser)

Attention, UPS et FedEx ? Un accord cette semaine entre Amazon et la plate-forme de commerce électronique BigCommerce est “une indication claire qu’Amazon travaille à la création d’une entreprise de services logistiques”, étendant ses opérations d’expédition au-delà des articles vendus sur Amazon.com, a déclaré un analyste de Wall Street dans un nouveau rapport.

L’annonce “est un signal important qu’Amazon est de plus en plus disposé à ouvrir son réseau logistique aux vendeurs extérieurs”, a écrit Justin Post, analyste chez Bank of America Securities, dans le rapport vendredi matin.

Post a réitéré sa prédiction passée selon laquelle Amazon pourrait générer jusqu’à 15 milliards de dollars de revenus supplémentaires par an d’ici 2025 en fournissant des services d’expédition pour des articles autres que ceux vendus sur sa propre plate-forme de commerce électronique.

L’entreprise a dépensé des milliards pour développer ses opérations logistiques ces dernières années, y compris un nombre croissant de stations de livraison de colis du dernier kilomètre, et l’idée serait d’exploiter cette infrastructure de nouvelles façons.

C’est un livre de jeu que le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​connaît bien.

La société a suivi une approche similaire en lançant Amazon Web Services – que Jassy dirigeait – en utilisant la technologie développée pour un usage interne et en la transformant en une entreprise génératrice de revenus, et finalement en une entreprise gigantesque.

Le partenariat avec BigCommerce est aussi un signe du pragmatisme d’Amazon. La société reconnaît implicitement qu’il existe un avenir pour le commerce électronique au-delà des murs numériques d’Amazon.com. De cette façon, il s’appuie sur la tendance signalée par l’acquisition par Amazon de la plate-forme de commerce électronique Selz plus tôt cette année. Cette acquisition a été largement considérée comme une tentative de contrer la croissance de Shopify.

BigCommerce, une société cotée en bourse basée à Austin, au Texas, propose une plate-forme de logiciel en tant que service de commerce électronique, y compris des outils pour créer des sites de commerce électronique autonomes. Il est utilisé par 60 000 marchands mondiaux, dont SC Johnson, Skullcandy, Sony et Vodafone, comme cité dans le rapport BofA.

L’accord annoncé cette semaine concerne un service Amazon appelé Multi-Channel Fulfillment (MCF), qui permet aux vendeurs d’exécuter des commandes qui ne sont pas passées sur Amazon.com.

Amazon graphique

MCF est généralement utilisé par les vendeurs tiers existants sur Amazon pour exécuter les commandes sur leurs propres sites Web. Cependant, l’accord BigCommerce étend cette capacité même aux entreprises qui ne vendent pas sur Amazon, en utilisant une nouvelle application Amazon MCF qui s’intègre aux magasins BigCommerce.

Un programme distinct appelé Amazon Shipping a été interrompu par la société pendant la pandémie de l’année dernière.

Les actions UPS et FedEx ne semblent pas affectées par le rapport BofA, toutes deux en hausse modérée vendredi matin. Amazon et FedEx ont rompu les liens ces dernières années, mais Amazon a déclaré qu’il prévoyait de continuer à utiliser UPS et le service postal américain tout en continuant à développer son propre système de livraison.

Dans son dernier rapport sur les résultats, Amazon a confirmé que la majorité des colis Amazon sont désormais livrés par son propre réseau de livraison “AMZL” plutôt que par des partenaires tels que UPS et le service postal. Les frais d’expédition ont augmenté de 57 % pour atteindre 17,1 milliards de dollars.