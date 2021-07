L’accord bipartite sur l’infrastructure du Sénat américain ajoute 28 milliards de dollars de taxe cryptographique Crypto new media

Le Sénat américain a approuvé l’accord bipartite sur les infrastructures d’une valeur de 550 milliards de dollars visant les systèmes de transport et d’électricité. Cependant, des ajouts de dernière minute à l’accord ont vu les législateurs imposer 28 milliards de dollars supplémentaires de taxe cryptographique. L’accord d’infrastructure vise à financer une partie de l’accord en collectant des taxes sur les transactions cryptographiques.

La proposition du Sénat imposera des réglementations plus strictes aux courtiers et aux entreprises de cryptographie, les obligeant à déclarer activement les transactions cryptographiques supérieures à 10 000 $. La crypto-taxation a été ajoutée à la dernière minute le 28 juillet, après des semaines de va-et-vient entre les deux parties.

Le sénateur de l’Ohio, Rob Portman, qui a dirigé les républicains dans la discussion sur l’infrastructure, a affirmé que les réglementations en matière de cryptographie étaient l’une des principales priorités du Congrès, préoccupé par la taxation et la déclaration de la cryptographie. Il a dit,

« Tout le monde a parlé de la manière appropriée de fournir plus de rapports en particulier et cela conduit à une meilleure conformité. »

La communauté crypto n’était pas très satisfaite de la proposition de reporting crypto et a déclaré qu’elle s’y oppose. Actuellement, la Corée du Sud est le seul pays à avoir imposé une taxe sur les transactions cryptographiques de 20 %.

Les États-Unis poussent les réglementations cryptographiques

Au cours de la semaine dernière, plusieurs politiciens américains ont demandé aux régulateurs d’agir rapidement sur les réglementations cryptographiques. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a appelé à réglementer le marché des pièces stables, car il sert de carburant pour le trading de crypto lors d’une réunion du groupe de travail du président sur les marchés financiers.

La sénatrice Elizabeth Warren a également exigé des réglementations plus rapides sur le marché de la cryptographie, car sa popularité pourrait mettre en danger les petits investisseurs. Elle a également souligné que les régulateurs ne peuvent pas attendre que les petits investisseurs soient éliminés. Warren a affirmé que la monnaie numérique peut aider les non bancarisés et atteindre là où les grandes banques ont échoué, mais sans réglementation, elle peut être manipulée par les riches et les puissants.

Warren avait également écrit au chef de la SEC, Gary Gensler, pour lui demander de savoir ce que l’agence faisait pour assurer la protection des investisseurs. Elle avait lancé un ultimatum pour la réponse et demandé à la SEC de réguler le marché de la cryptographie.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.

Lien source