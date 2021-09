L’accord caché d’Amazon réduit le prix du Mac mini d’Apple à 599,99 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Apple est magnifique iMac M1 est enfin de retour en stock chez Amazon. Et malgré le fait qu’il s’agisse de l’iMac le plus puissant de tous les temps, les prix commencent à seulement 1 299 $. Compte tenu des spécifications et des performances que vous obtenez avec cet ordinateur de bureau tout-en-un tueur, ce prix est en fait assez raisonnable. Bien sûr, si vous voulez le nouveau modèle d’iMac M1 le plus puissant vous devrez dépenser au moins 1 699 $, donc les choses deviennent chères assez rapidement. Heureusement, l’iMac n’est pas le seul ordinateur alimenté par l’incroyable nouveau chipset interne d’Apple. Et si vous choisissez le Mac mini M1 au lieu de cela, vous paierez le prix le plus bas de l’année d’Amazon dès maintenant !

Au début, Apple a lancé trois nouveaux ordinateurs Mac, et ils ont tous emballé le nouveau processeur révolutionnaire M1. Les MacBook Pro M1 est en vente depuis un certain temps maintenant sur Amazon, et vous pouvez toujours économiser 150 $ sur le Version 256 Go ou la Modèle 512 Go. Ces offres correspondent toutes deux à des prix bas de tous les temps, vous ne pouvez donc vraiment pas vous tromper avec l’une ou l’autre option. Mais si vous recherchez un ordinateur de bureau au lieu d’un ordinateur portable et que vous n’avez pas besoin du facteur de forme tout-en-un de l’iMac, vous pouvez obtenir les mêmes performances ultra-rapides à une fraction du prix.

Amazon est actuellement en train d’escompter le white-hot d’Apple Mac mini M1 avec 256 Go de stockage de 100 $. C’est le prix Mac mini le plus bas de l’année sur Amazon !

Il ne fait aucun doute qu’Apple a époustouflé les gens lorsqu’il a dévoilé son nouveau chipset M1. Les trois premiers nouveaux ordinateurs Mac alimentés par le M1 étaient également incroyables. Si vous y réfléchissez vraiment, presque tous les détails entourant l’iPhone 12 ont été divulgués bien avant le lancement d’Apple. Dans cet esprit, le dévoilement du M1 a peut-être été l’événement le plus excitant d’Apple en 2020.

Le Mac est à nouveau passionnant !

Le nouveau M1 d’Apple est ultra-rapide et regorge de technologies qui donnent à de nombreux processeurs concurrents un aspect ancien en comparaison. Les premiers utilisateurs ont été époustouflés par les performances du M1. Et maintenant, vous avez la possibilité d’économiser de l’argent lorsque vous en marquez un pour vous-même.

La nouvelle génération MacBook Pro M1 est en vente à prix réduit depuis un certain temps sur Amazon, et vous pouvez toujours économiser 150 $ sur l’une ou l’autre taille si vous en achetez une aujourd’hui. Mais maintenant, en plus de cette offre fantastique, vous pouvez également économiser beaucoup d’argent sur l’ordinateur de bureau M1 le plus compact d’Apple. On parle évidemment de la Mac mini M1, et les deux options de stockage sont actuellement en vente sur Amazon.

Amazon a réduit le nouveau Mac mini avec 256 Go de stockage SSD depuis un certain temps maintenant, bien que 30 $ de réduction soit le meilleur que vous puissiez espérer obtenir. Cela change maintenant, cependant. Rendez-vous sur Amazon et vous verrez la même remise de 30 $ sur la page du produit. Mais vous verrez également une remise cachée qui réduit encore 59,01 $ à la caisse. Cela réduit vos coûts jusqu’à seulement 599,99 $, le prix le plus bas d’Amazon pour le nouveau Mac mini. Le plus grand Modèle de capacité de 512 Go a également un rabais en ce moment, mais ce n’est pas aussi profond.

On ne sait pas quand Amazon prévoit de fermer la porte de cette vente spéciale, alors participez à l’action avant qu’il ne soit trop tard. C’est le meilleur prix Mac Mini de l’année d’Amazon.

Faits rapides sur le Mac mini

Le nouveau Mac mini est l’un des premiers ordinateurs au monde à être alimenté par le chipset M1 d’Apple. graphiques que des puces PC comparables Travaillez plus rapidement et jouez plus fort que jamais Un moteur neuronal à 16 cœurs alimente l’apprentissage automatique avancé 8 Go de RAM et un SSD ultra-rapide avec 256 Go ou 512 Go de stockage La capacité de mise en marche instantanée sort votre ordinateur du sommeil à une vitesse fulgurante Un Le système de refroidissement avancé garantit qu’il n’y a pas de baisse des performances Le Wi-Fi 6 de nouvelle génération permet la connexion sans fil la plus rapide possible Comprend 2 ports Thunderbolt / USB C, 1 port HDMI, 2 ports USB-A et 1 port Ethernet Gigabit

