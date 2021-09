L’accord caché d’Amazon sur les écouteurs antibruit Sony WH1000XM3 vous permet d’économiser 130 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les écouteurs Sony WH1000XM4 de nouvelle génération très attendus de Sony sont finalement sortis l’année dernière après ce qui semblait être une attente qui allait durer éternellement. Nous ne savons pas si la pandémie a eu un impact sur les plans d’Amazon, mais l’essentiel est qu’ils sont enfin là et qu’ils sont formidables. Malheureusement pour les acheteurs à petit budget, ils sont également assez chers. Après tout, les produits les meilleurs et les plus avancés sur le plan technologique sont souvent assez chers. Ces écouteurs Sony coûtent 350 $ et ils valent chaque centime si vous avez ce genre d’argent à dépenser. Mais avant de commander une paire, il y a quelques choses importantes que vous devez savoir. Le prix d’Amazon pour les écouteurs Sony WH1000XM3 a une remise massive si vous savez où chercher.

SONY WH-1000XM3 Casque stéréo à suppression de bruit sans fil (version internationale/mandat du vendeur) (… Prix : 219,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Baisse de prix Sony WH1000XM3

Tout d’abord, il s’agit certainement d’une mise à niveau par rapport aux écouteurs WH1000XM3 ANC de la génération précédente. Mais pas nécessairement de toutes les manières que vous pensez. Sony n’a pas fait de gros changements comme l’ajout de nouveaux pilotes ou la modification du réglage. En fait, il n’y a même pas de changements révolutionnaires dans la technologie de suppression du bruit bien-aimée que Sony utilise. Au lieu de cela, vous obtenez des ajustements mineurs à l’ANC, la prise en charge de plusieurs connexions d’appareils, la détection du port et 5 micros pour une meilleure qualité des appels vocaux. Vous bénéficiez également de la technologie de mise à l’échelle DSEE Extreme de Sony, ce qui est certainement apprécié (si vous savez même ce que c’est et que vous l’utilisez).

Ce sont toutes d’excellentes mises à jour et vous les obtenez toutes au même prix que Sony facture pour le modèle WH1000XM3. Cependant, ce que vous devez vous demander, c’est si ces mises à niveau valent 130 $. Pourquoi? Parce que c’est la remise qu’Amazon propose sur Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH1000XM3 à l’heure actuelle!

Si jamais il était temps d’améliorer votre expérience audio personnelle et de vous procurer une paire de Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH1000XM3, c’est le moment. Ces écouteurs se vendent toujours environ 350 $. Et les gens ont envahi Amazon l’année dernière lorsqu’ils sont tombés à 278 $ le Black Friday. Aujourd’hui, il existe une vente Amazon cachée qui n’est commercialisée ou annoncée nulle part. Et il réduit le casque bien-aimé Sony WH1000XM3 à seulement 219,99 $, battant le prix du Black Friday l’année dernière.

C’est vrai… ces incroyables écouteurs coûtent moins cher en ce moment qu’au Black Friday !

La nouvelle offre d’Amazon bat le Black Friday !

Ces canettes Sony sont certainement parmi les meilleurs écouteurs ANC sans fil de la planète, bien sûr. Il est donc facile de comprendre pourquoi une remise importante comme celle-ci exciterait autant les gens. La mauvaise nouvelle est qu’il s’agit d’un accord à durée limitée sur Amazon. Nous n’avons aucune idée de combien de temps il va rester. En fait, maintenant que le chat est sorti du sac, il est même possible que la vente d’Amazon se vende. En d’autres termes, entrez dans l’action maintenant si vous voulez mettre la main sur des écouteurs Sony ANC incroyablement bons au prix le plus bas de l’année.

La seule chose à noter est qu’il s’agit de la version internationale de ces écouteurs Sony. Cela signifie que le vendeur les garantit, plutôt que le fabricant. Comme vous pouvez le voir sur des milliers de critiques Amazon, les gens en sont plus que satisfaits jusqu’à présent.

SONY WH-1000XM3 Casque stéréo à suppression de bruit sans fil (version internationale/mandat du vendeur) (… Prix : 219,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Faits rapides sur le Sony WH1000XM3

La technologie de suppression du bruit de pointe de Sony a été saluée par les critiques et les audiophiles du monde entier. et Google Assistant vous donne un accès vocal à toute votre musique et à d’autres commandes vocales Accédez à votre assistant vocal d’un simple toucher La prise en charge des gestes ajoute des fonctionnalités intéressantes à ces écouteurs – par exemple, couvrez l’oreillette droite avec votre main pour entrer en mode d’attention rapide, qui baisse le volume de votre musique pour des conversations rapides La commande tactile vous permet de balayer et d’appuyer pour changer de piste, régler le volume et prendre des appels téléphoniques Une seule charge offre jusqu’à 30 heures de lecture, même avec la suppression du bruit activée -Le processeur d’annulation QN1 alimente l’ANC de pointe sur ces écouteurs

SONY WH-1000XM3 Casque stéréo à suppression de bruit sans fil (version internationale/mandat du vendeur) (… Prix : 219,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.