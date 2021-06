L’accord commercial de Liz Truss avec l’Australie déclenchera le boom économique du Brexit en Grande-Bretagne – nouvelle analyse | Politique | Nouvelles

in

Les grands favoris britanniques, notamment Cadbury’s Mini Rolls, Mason’s gin et Trickers Footwear, devraient tous bénéficier de la réduction des tarifs une fois un accord conclu. Les autorités envisagent une augmentation des exportations lorsqu’un accord sera conclu.

Le Royaume-Uni et l’Australie sont en négociations finales sur un accord de libre-échange, un accord devant être confirmé dans les prochains jours.

La secrétaire au Commerce international Liz Truss a eu des entretiens face à face avec son homologue, Dan Tehan, en avril, au cours desquels les grandes lignes d’un accord ont été négociées.

La Grande-Bretagne exporte déjà plus de 4,1 milliards de livres sterling de marchandises vers l’Australie avec 6,5 millions d’emplois soutenus par le marché.

Les responsables pensent que des tarifs allant jusqu’à 20% sur les produits alimentaires et les boissons tels que M. Kipling et Bradbury Cheese seront réduits dans le cadre de l’accord, ce qui entraînera une augmentation des ventes vers le bas.

Le producteur des East Midlands, Bradbury Cheese, estime qu’il pourrait ajouter environ 1,5 million de dollars aux près de 3 millions de dollars de fromage qu’il vend déjà à l’Australie avec un accord sans droits de douane.

Pendant ce temps, un tarif de cinq pour cent sur les voitures aidera à suralimenter l’industrie automobile britannique.

Les chiffres du ministère du Commerce indiquent que plus de 17 millions de livres sterling de droits ont été payés par le secteur de la fabrication automobile l’année dernière seulement.

Des exportations moins chères aideraient plus de 3 400 entreprises de l’industrie.

Les entreprises britanniques se sont déjà alignées pour célébrer les victoires attendues d’un accord.

Karl Mason, directeur de Masons of Yorkshire Gin, a déclaré que l’Australie était le plus grand marché d’exportation de l’entreprise et que la suppression des droits de douane de cinq pour cent contribuerait à accroître le commerce.

“Une réduction des tarifs soutiendrait la croissance future de ces marques et faciliterait les opportunités pour la nourriture et les boissons britanniques.”

Boris Johnson accueillera vendredi l’Australien Scott Morrison au Royaume-Uni lorsque l’allié du Commonwealth rejoindra la Grande-Bretagne au G7.

Le Premier ministre a invité M. Morrison à se joindre au sommet en tant que l’un des quatre pays invités présents.

On s’attend à ce que ce soit lors de la visite qu’un accord entre le Royaume-Uni et l’Australie soit officiellement signé.

M. Johnson tiendra des entretiens bilatéraux du côté du G7 avec les dirigeants de tous les pays présents.

Avant la réunion, la secrétaire au Commerce international Liz Truss a déclaré : « De notre industrie alimentaire et des boissons de renommée mondiale à nos constructeurs automobiles et ferroviaires, nous faisons pression pour réduire les tarifs sur les exportations britanniques emblématiques.

« Nous savons que les emplois axés sur les exportations sont généralement plus productifs et mieux rémunérés, soutenant des emplois à travers le pays, ce qui nous aidera à mieux nous reconstruire après la pandémie.

“Un accord de référence avec nos alliés australiens, qui est maintenant en vue, marquerait la prochaine génération d’accords commerciaux et offrirait de grands avantages aux personnes et aux entreprises dans l’ensemble du Royaume-Uni.”