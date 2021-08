L’accord commercial néo-zélandais de Liz Truss vaudra plus de 2,3 milliards de livres sterling par an « gagnant-gagnant » | Politique | Nouvelles

Le Royaume-Uni est passé à une position commerciale «offensive», selon Liz Truss

La secrétaire au Commerce international a révélé qu’elle et son équipe travaillaient actuellement “24 heures sur 24” pour finaliser l’accord, qu’elle a décrit comme un “gagnant-gagnant pour les deux pays” ainsi qu’une étape importante vers l’accès à l’accord global et progressif pour Partenariat transpacifique (CPTPP). Outre le chocolat et le gin, les bus et les vêtements font partie d’une liste de produits britanniques sur lesquels des droits de douane allant jusqu’à 10 % pourraient être réduits, ce qui encouragerait les Kiwis à acheter des produits britanniques.

En retour, les produits néo-zélandais de haute qualité, notamment le vin, la nourriture et les boissons, pourraient être en franchise de droits dans les magasins britanniques.

Le commerce total de biens et de services entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande s’élevait à 2,3 milliards de livres sterling l’année dernière, ce chiffre étant susceptible d’augmenter en raison d’un accord commercial de grande envergure entre Wellington et Londres.

Mme Truss, députée conservatrice du sud-ouest de Norfolk, a déclaré : « Nous travaillons sans relâche pour conclure cet accord dans les semaines à venir.

La secrétaire au Commerce international Liz Truss (Image: GETTY)

Jacinda Ardern, Premier ministre néo-zélandais (Image: GETTY)

“Nous sommes tous les deux de grands fans des produits de haute qualité de l’autre, donc cela pourrait être un énorme coup de pouce qui permettrait aux acheteurs britanniques de profiter de prix plus bas et aux exportations britanniques d’être encore plus compétitives.”

Elle a ajouté : « La Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni sont des partenaires naturels unis par des valeurs modernes.

« Un accord refléterait ces idéaux et serait gagnant-gagnant pour les deux pays. »

JUST IN: Contre-attaque en Afghanistan – Les forces de résistance “reprennent des zones aux talibans”

Les exportations de chocolat sont susceptibles de voir les tarifs réduits (Image: GETTY)

Se référant à l’accord commercial entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, Mme Truss a déclaré : « Ce serait également une étape importante vers notre adhésion au CPTPP, en aidant le Le Royaume-Uni a accès à 11 des économies les plus importantes et les plus dynamiques du monde dans la région du Pacifique et ouvre des portes à des marchés dynamiques à travers le monde.

Une fois signé, l’accord permettra aux exportateurs britanniques de gagner un avantage sur leurs rivaux internationaux sur le marché des importations néo-zélandais, qui devrait croître de 30% d’ici 2030.

Actuellement, les produits britanniques emblématiques tels que le gin Beefeater et les boissons gazeuses Belvoir sont actuellement soumis à un tarif de cinq pour cent à l’entrée de la Nouvelle-Zélande, tout comme les produits allant du chocolat au fromage et aux chips.

Les exportations de mode britannique vers la Nouvelle-Zélande s’élèvent à 30 millions de livres sterling par an (Image: GETTY)

La Nouvelle-Zélande offre des opportunités lucratives aux exportateurs britanniques (Image : GETTY)

L’industrie britannique de la mode a vendu pour 30 millions de livres sterling de vêtements à la Nouvelle-Zélande l’année dernière, et des entreprises telles que Tee-Time Clothing pourraient désormais bénéficier de la levée des droits de douane de 10 % sur les vêtements.

Les voitures sont la plus grande exportation du Royaume-Uni vers la Nouvelle-Zélande, avec une valeur de 133 millions de livres sterling vendue l’année dernière, et les bus, camping-cars et caravanes devraient également voir les tarifs jusqu’à 10 % supprimés entièrement.

Dominic Goudie, responsable du commerce international à la Food & Drink Federation, a déclaré : « Nous espérons voir le Royaume-Uni conclure un accord commercial ambitieux avec la Nouvelle-Zélande qui supprime les droits de douane auxquels sont confrontés les exportations britanniques d’aliments et de boissons manufacturés de qualité.

Liz Truss factfile (Image: Express)

«Cela donnerait un coup de pouce bienvenu aux producteurs et exportateurs de produits emblématiques du Royaume-Uni, notamment le chocolat, le café, les biscuits et les boissons non alcoolisées, où les ventes britanniques en Nouvelle-Zélande s’élèvent actuellement à 10 millions de livres sterling chaque année. “

M. Goudie a souligné : « Notre secteur a un potentiel inexploité important pour la croissance des exportations et la suppression des droits de douane existants rendra les produits britanniques plus compétitifs, créant les conditions pour stimuler la croissance future en Nouvelle-Zélande.

“Compte tenu de leur proximité géographique relative, le fait d’avoir conclu des accords avec la Nouvelle-Zélande et l’Australie qui offrent des résultats tout aussi ambitieux sera une bonne nouvelle pour les producteurs britanniques cherchant à développer leurs ventes dans le monde, car beaucoup chercheront à approvisionner les deux marchés.”

Les accords commerciaux mondiaux cartographiés (Image : Express)

Louise Ryan, directrice générale de The Gin Hub Pernod Ricard, a déclaré : « Un ALE entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande est une excellente nouvelle pour le gin produit au Royaume-Uni. Il existe une grande opportunité de croissance en Nouvelle-Zélande, la catégorie du gin ayant doublé de taille au cours des trois dernières années, menée par le segment premium+.

« La réduction du tarif du gin à zéro nous permettra d’investir davantage dans nos marques britanniques emblématiques, comme notre blockbuster Beefeater London Dry Gin, qui accélère sa croissance avec le lancement de nouvelles saveurs : Beefeater Pink Strawberry et Beefeater Blood Orange.

Le sixième cycle de négociations commerciales avec la Nouvelle-Zélande a eu lieu du 19 au 30 juillet 2021, des négociations étant actuellement en cours sur tous les domaines de l’accord de libre-échange.