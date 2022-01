Chelsea a choisi le « candidat exceptionnel » pour renforcer ses rangs de défenseur central l’été prochain, et un accord déjà conclu pourrait indirectement aider leur cause.

La défense de Chelsea pourrait prendre un tout autre aspect la saison prochaine. Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger et Andreas Christensen sont tous en fin de contrat cet été. Certains, sinon tous, rédigeront de nouveaux termes, mais il reste du travail à faire sur les trois fronts.

Thiago Silva était aussi dans cette position. Cependant, le Le vétéran brésilien a signé une prolongation d’un an la semaine dernière.

Maintenant, selon 90 minutes, cet accord pourrait indirectement aider les chances de Chelsea de faire atterrir Jules Kounde l’été prochain.

Le Français, 23 ans, a été fortement lié aux Bleus tout l’été. 90 minutes d’état, Chelsea pensait avoir un accord à sa portée jusqu’à ce que Séville déplace les poteaux de but concernant les frais impliqués.

Six mois plus tard, l’intérêt de Chelsea pour le Kounde n’a pas diminué. En fait, le média déclare qu’il est leur candidat défensif « exceptionnel » devant Niklas Sule et Pau Torres.

Un accord en janvier serait peu probable, même s’ils pourraient convenir des termes peu de temps avant un déménagement estival. Et la prolongation du contrat de Silva pourrait aider à graisser les roues d’un accord avec « l’idole » de Kounde, âgé de 37 ans.

Avec Silva confirmé pour rester à Stamford Bridge pendant au moins un an de plus, Kounde aurait la chance de jouer aux côtés de l’homme qu’il idolâtre s’il déménage dans la capitale.

Du côté de Koundé, l’article conclut qu’il est « inébranlable » dans son désir de rejoindre Chelsea. Il aurait également informé ses employeurs de ses intentions.

Koundé première partie du doublé français

Une arrivée potentielle de Kounde pourrait faire partie d’un impressionnant double raid. L’article ajoute que le Monégasque Aurélien Tchouameni est également dans leur viseur.

Cette saison à Chelsea a montré que la force en profondeur n’est jamais plus importante qu’au milieu de terrain central.

Les Bleus ont trois interprètes d’élite à Jorginho, Mateo Kovacic et N’Golo Kante. Cependant, le retour du prêt de Conor Gallagher et l’acquisition potentielle de Tchouameni donneraient à Thomas Tuchel des options de milieu de terrain qui feraient l’envie de pratiquement tous les managers de Premier League.

90 minutes, Chelsea pourrait suivre la même approche qu’ils adoptent avec Kounde en concluant un accord avant un changement d’été.

Chelsea apprend le destin alors que Haaland « choisit » le prochain club

Pendant ce temps, Erling Haaland aurait laissé échapper dans quel club il serait bientôt transféré après qu’un prétendant ait « gagné la course » à la suite d’une offre de contrat gigantesque, selon divers points de vente.

Les plus grandes vedettes européennes, allant de Chelsea et Man Utd au Real Madrid et au Bayern Munich, ont toutes été créditées de l’intérêt pour le tireur norvégien. Barcelone est également dans le coup, même si on craignait au départ que leurs conflits financiers ne les excluent de la compétition.

Cependant, selon le Sun (citant le média espagnol AS), c’est Barcelone qui a apparemment remporté la course. Le titre de la publication espagnole se lit comme suit: « Haaland choisit de signer pour le Barça ».

En outre, ils déclarent que l’équipe de Xavi est sur le point d’obtenir la signature de Haaland après avoir fait une offre de contrat massive d’une valeur de 480 000 £ par semaine. Cela équivaut à environ 25 millions de livres sterling par an, et c’est le chiffre suggéré par le journal allemand Bild Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, pourrait sanctionner.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, aurait confirmé lundi que son équipe poursuivait Haaland. The Mirror ajoute son point de vue à l’histoire, affirmant qu’une rencontre entre Laporta et l’agent de Haaland, Mino Raiola, a porté ses fruits.

Le Mirror ajoute un autre extrait d’information en révélant que Haaland était récemment en vacances à Marbella. Interrogé sur son avenir, l’attaquant aurait déclaré: « Je jouerai en Espagne. »

