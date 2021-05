L’accord d’Amazon et de la NFL pour “ Thursday Night Football ” sur Prime Video débutera l’année tôt et durera 11 saisons

(Image Amazon)

Amazon et la Ligue nationale de football ont cloué une année supplémentaire à un accord récent qui fait de Prime Video la maison exclusive de «Thursday Night Football». L’accord annoncé d’un milliard de dollars par an durera désormais 11 saisons et débutera avec la saison 2022 au lieu de 2023.

L’annonce est intervenue lundi alors qu’Amazon participait aux NewFronts du Bureau de la publicité interactive (IAB), où les plates-formes proposent aux acheteurs de médias des dollars publicitaires.

Le package tri-cast «Thursday Night Football» existant entre Amazon, Fox et NFL Network expirera désormais après cette saison. Prime Video proposera 15 matchs par an et un match de pré-saison par an tout au long de la saison 2032, visible dans le cadre d’un abonnement Prime.

«Cet accord accéléré est un différenciateur immédiat pour nous en tant que service, car il donne aux membres Prime un accès exclusif au sport le plus populaire aux États-Unis», a déclaré Marie Donoghue, vice-présidente de Global Sports Video chez Amazon, dans un communiqué de presse.

C’est la première fois que la ligue vend un ensemble exclusif de droits nationaux à un service de streaming numérique. La NFL s’est engagée de longue date à rendre les jeux disponibles à la télévision gratuite en direct, de sorte que chaque match sera également télévisé sur les marchés à domicile des équipes participantes.

Amazon a repris les droits de streaming pour «TNF» de Twitter en 2017, payant 50 millions de dollars à l’époque. L’année dernière, le géant de la technologie et la ligue ont annoncé le renouvellement de ce partenariat, qui a amené 11 matchs diffusés par Fox à la télévision à un public qui regarde Prime Video et Twitch appartenant à Amazon sur une variété de sites, d’applications et d’appareils.

L’accord pourrait encore augmenter le nombre d’abonnés Prime d’Amazon – il y a maintenant 200 millions de membres – et la branche publicitaire croissante de l’entreprise.