L’accord d’Amazon réduit de 100 $ le premier robot serpillière autonettoyant au monde – .

Je peux très bien être un épisode de Black Mirror qui attend de se produire, mais je suis tout à propos de robots qui éliminent la plupart ou même tous les tracas des tâches courantes dans et autour de votre maison. Sérieusement… donnez-moi tous les robots. J’ai des robots aspirateurs à l’intérieur de ma maison qui gèrent mon aspirateur et mon nettoyage quotidiens. j’ai un Robot tondeuse WORX WR140 Landroid M qui tond la pelouse pour moi dans mon jardin. Zut, j’ai même un nouveau gadget génial appelé le Tertill qui désherbe mon jardin pour moi. Il se trouve également qu’il fonctionne à l’énergie solaire, il fait donc son travail toute la saison et n’a jamais besoin d’être branché ou rechargé. À quel point cela est cool?!

Il va sans dire que les robots aspirateurs sont les robots domestiques autonomes les plus populaires à l’heure actuelle, et la dernière tendance est les robots aspirateurs à vidage automatique. Le modèle le plus populaire est probablement le Roomba i3 +, qui est le modèle le plus abordable d’iRobot avec une fonction de vidange automatique. Ce Roomba et d’autres modèles similaires sont livrés avec une station de base spéciale qui aspire toute la poussière, la saleté et les débris une fois que votre robot aspirateur a fini de nettoyer votre maison. Personnellement, j’utilise le Ecovacs Deebot N8 Pro + et le Deebot Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI et je suis un grand fan des deux. le Requin IQ est une autre option populaire.

Maintenant, un nouveau type de robot domestique a vu le jour et il vous épatera. Ça s’appelle le Robot vadrouille et aspirateur autonettoyant Narwal T10 et j’en suis complètement obsédé.

le Robot vadrouille et aspirateur autonettoyant Narwal T10 est un tout nouveau produit qui vient de sortir la semaine dernière. J’ai eu la chance de le tester au cours des dernières semaines après avoir été contacté par l’entreprise il y a quelques mois, et maintenant je ne peux plus imaginer la vie sans.

Les robots aspirateurs autonettoyants sont si bons parce que vous pouvez «le régler et l’oublier» pendant un mois ou deux à la fois au lieu d’avoir à nettoyer le bac à poussière et les filtres après chaque utilisation. Le Narwal T10 reprend le même concept et l’applique à la vadrouille au lieu de l’aspirateur.

Le T10 de Narwal est livré avec une station de base spéciale qui a deux réservoirs d’eau de 1,3 gallon à l’intérieur, et vous en remplissez l’un d’eux avec de l’eau propre. Le T10 s’éteint alors et fait son travail, nettoyant tous les dégâts sur votre parquet, vos carreaux et vos sols stratifiés. Lorsque les tampons de nettoyage spéciaux deviennent trop sales, une vadrouille robot normale continue de répandre toute cette saleté autour de votre maison. Le Narwal T10, quant à lui, retourne à la station de base, aux quais et se nettoie en jetant de l’eau propre à travers les tampons de vadrouille et dans le deuxième réservoir d’eau. Ensuite, il continue à nettoyer vos sols.

Voici un graphique qui vous montre la configuration à l’intérieur du dock:

C’est un design vraiment brillant. Au lieu d’avoir à nettoyer vous-même ces tampons de nettoyage grossiers chaque fois que votre robot vadrouille nettoie vos sols, il vous suffit de vider le réservoir d’eaux usées lorsque l’application vous le demande et de remplir le réservoir d’eau propre. C’est génial!

En plus d’être le premier robot laveur autonettoyant au monde, le Robot vadrouille et aspirateur autonettoyant Narwal T10 est également un aspirateur robotique de premier ordre avec une forte aspiration et beaucoup de cloches et de sifflets. Les fonctions de navigation avancées et l’application gratuite pour smartphone vous permettent également de configurer votre maison afin que vous puissiez choisir les pièces à nettoyer, lesquelles passer l’aspirateur et ajuster d’autres paramètres comme la programmation.

Aussi bon que soit le T10, c’est aussi un appareil unique en son genre, il est donc assez cher à 1199 $. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, cependant, et vous trouverez un coupon de lancement spécial de 100 $ qui réduit le prix à 1099 $. Croyez-moi… ça vaut chaque centime et plus encore. Cependant, cette offre ne durera pas très longtemps, alors profitez-en et économisez 100 $ pendant que vous le pouvez.

Voici les principaux points à retenir:

Ce robot brillant nettoie vos sols… puis se nettoie tout seul! La station d’accueil spéciale du Narwal T10 est la première du genre, avec une fonction de vadrouille autonettoyante spéciale qui n’a jamais été vue auparavant.Deux puits séparés à l’intérieur de la station de base séparent l’eau propre de l’eau sale.Le Narwal retourne périodiquement à la station de base et fait passer de l’eau propre à travers les tampons pour les nettoyer L’eau sale est stockée séparément et l’application Narwal vous indique quand il est temps de vider le réservoir sale et de remplir le réservoir propre Les grands réservoirs de 1,3 gallon contiennent suffisamment d’eau pour nettoyer 3 000 pieds carrés d’espace à un C’est aussi un excellent aspirateur robot avec une forte aspiration de 1800 Pa et la technologie Perfect Edge Des capteurs avancés permettent au robot d’éviter les obstacles et de nettoyer jusqu’aux bords de vos sols Basculez facilement entre le mode vadrouille et le mode d’aspiration

