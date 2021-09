L’accord d’Amazon sur Samsung Galaxy Buds Live est ridiculement bon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Un bon casque peut faire la différence entre un bon et un mauvais voyage. Devoir s’asseoir dans les transports en commun et écouter les conversations des autres, le bruit assourdissant du moteur du train ou de l’avion ou, pire encore, quelqu’un d’autre jouant de la musique à haute voix peut donner l’impression que le voyage prend une éternité. Mais une paire d’écouteurs pour vous-même peut vous aider à étouffer ce bruit. Vous pourrez écouter votre musique et profiter d’un peu de bonheur. Amazon a toujours d’excellentes options en matière d’écouteurs et d’écouteurs. Par exemple, vous pouvez obtenir un rabais important sur AirPods Pro à l’heure actuelle. Mais si vous êtes un utilisateur Android, vous serez peut-être plus intéressé par Samsung Galaxy Buds Live. Amazon a une vente d’une journée sur ceux que vous allez vouloir vérifier.

Les Samsung Galaxy Buds Live sont d’excellents véritables écouteurs sans fil que vous adorerez porter. Ils sont dotés d’une technologie de suppression active du bruit pour une expérience immersive. Ceux-ci ont un style plus récent qui vous ira confortablement. Normalement, vous pouvez en obtenir une paire pour 170 $ et ils valent l’achat. Mais aujourd’hui seulement, vous pouvez les accrocher à 38 % de réduction !

Jusqu’à 38% de réduction sur les Samsung Galaxy Buds Live Prix: 104,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Samsung Galaxy Buds en plusieurs couleurs

Au cours de cette offre, vous pourrez obtenir Samsung Galaxy Buds Live en plusieurs couleurs. Mais vous devrez vous dépêcher, car cette offre est en vigueur aujourd’hui et sera en stock dans ces couleurs à moins qu’elles ne soient épuisées. Vous pouvez choisir entre Noir mystique, Bronze mystique, Rouge mystique, et Blanc mystique. Ils sont tous équipés de haut-parleurs de 12 mm réglés par AKG avec un jeu de basses amélioré. Il existe une conception ouverte qui crée un environnement d’écoute en direct, convenant à ceux qui préfèrent un son naturel et spacieux. Vous pouvez activer la suppression active du bruit avec Bluetooth. L’étui sert également de chargeur sans fil, offrant une autonomie de batterie supérieure à ce à quoi vous vous attendriez.

Vous adorerez également l’assistant vocal permanent, car vous pouvez l’utiliser pour commander du café, envoyer un SMS ou leur demander de jouer une chanson. L’annulation active du bruit vous permet de régler ou de régler le bruit autour de vous d’un simple toucher. La paire est également incroyablement confortable. Cette offre vous permettra d’obtenir n’importe laquelle de ces couleurs pour seulement 104,99 $ !

SAMSUNG Galaxy Buds Live True Écouteurs sans fil US Version Active Noise Cancelling Wireless Char… Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 104,99 $ Vous économisez : 65,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

SAMSUNG Galaxy Buds Live True Écouteurs sans fil US Version Active Noise Cancelling Wireless Char… Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 104,99 $ Vous économisez : 65,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Samsung Electronics Galaxy Buds Live, véritables écouteurs sans fil avec suppression active du bruit (sans fil… Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 104,99 $ Vous économisez : 65,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Samsung Galaxy Buds Live, véritables écouteurs sans fil avec suppression active du bruit (ca… Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 104,99 $ Vous économisez : 65,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Économisez gros sur un chargeur sans fil

Si vous voulez un chargeur séparé qui n’est pas seulement le boîtier sans fil, vous pouvez choisir l’option fournie avec son propre chargeur sans fil. Cela fonctionnera avec les téléphones Galaxy, les montres Galaxy et même les iPhones Apple ! Il prend en charge le chargement sans fil sur tous les smartphones standard universels Qi. Il est certifié Qi par le Wireless Power Consortium. Normalement, les écouteurs et le chargeur vous coûteraient 220 $. Mais aujourd’hui, vous pouvez vous procurer le pack pour seulement 149,87 $ ! Ceci est également offert dans les quatre couleurs.

Samsung Galaxy Buds Live, véritables écouteurs sans fil (étui de chargement sans fil inclus), Mystic Black… Prix catalogue : 219,98 $ Prix : 149,87 $ Vous économisez : 70,11 $ (32 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Samsung Galaxy Buds Live, véritables écouteurs sans fil (étui de chargement sans fil inclus), Mystic Bronz… Prix catalogue : 219,98 $ Prix : 149,87 $ Vous économisez : 70,11 $ (32 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Samsung Electronics Galaxy Buds Live, véritables écouteurs sans fil (étui de chargement sans fil inclus),… Prix catalogue : 219,98 $ Prix : 149,87 $ Vous économisez : 70,11 $ (32 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Samsung Galaxy Buds Live, véritables écouteurs sans fil (étui de chargement sans fil inclus), Mystic White… Prix catalogue : 219,98 $ Prix : 149,87 $ Vous économisez : 70,11 $ (32 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.