L’accord de 29 milliards de dollars dirigé par Dorsey offre un salaire rapide aux fondateurs d’Afterpay

Un logo pour la société Afterpay est visible dans une vitrine de magasin à Sydney, Australie

Un tweet de Kim Kardashian faisant la promotion d’Afterpay (APT.AX) comme moyen d’acheter ses produits de beauté s’est peut-être avéré essentiel pour le pionnier australien acheter maintenant, payer plus tard, dont les fondateurs ont depuis rejoint la superstar de la télé-réalité en tant que milliardaires.

La recommandation de Kardashian en 2018 a aidé Afterpay, qui a accepté un rachat record de 29 milliards de dollars par Square (SQ.N), la société de paiement du fondateur de Twitter (TWTR.N) Jack Dorsey, à percer le marché américain.

L’augmentation rapide d’Afterpay, qui a abouti à la plus grosse transaction jamais réalisée en Australie et a propulsé son marché boursier à des niveaux records, a commencé lorsqu’un vendeur eBay (EBAY.O) a remarqué que les jeunes évitaient les cartes de crédit après la crise financière de 2008.

“Tout a commencé par le passage en 2008 de la génération Y vers les cartes de débit plutôt que les cartes de crédit”, a déclaré le cofondateur d’Afterpay, Nick Molnar, dans une interview à . en 2020.

Molnar, 31 ans, a vendu des bijoux dans sa chambre alors qu’il étudiait le commerce à l’Université de Sydney, et lui et Anthony Eisen, co-fondateur d’Afterpay, basé à Melbourne, étaient voisins.

Lui et Eisen, un ancien gestionnaire de fonds de 49 ans spécialisé dans les entreprises technologiques, empocheront chacun 2,46 milliards de dollars australiens (1,8 milliard de dollars) de l’accord dirigé par Dorsey et resteront dans l’entreprise.

Les médias australiens ont largement rapporté que Molnar est le plus jeune milliardaire autodidacte du pays. Aux côtés d’Eisen, il était classé cinquième parmi les directeurs exécutifs australiens, a rapporté l’Australian Financial Review en juillet.

Le succès des amis repose sur l’idée qu’ils pourraient offrir aux acheteurs un petit prêt qu’ils rembourseraient en plusieurs versements, avec l’incitation qu’ils pourraient faire plus d’achats s’ils remboursaient à temps.

Afterpay prendrait une réduction de 4 à 6 % du prix en magasin du commerçant, qui utiliserait ses services pour stimuler les affaires.

Ils ont lancé l’entreprise en 2014, en recrutant des clients de renom tels que Woolworths (WOW.AX), Myer Holdings (MYR.AX) et Wesfarmers (WES.AX) Officeworks.

Et à peine trois ans plus tard, elle a fusionné avec son fournisseur de technologie, Touchcorp, pour créer un service tout-en-un.

À partir de 2017, Afterpay pourrait contrôler les acheteurs et les diriger vers les magasins, tout en traitant les prêts et les remboursements. En raison de ses prêts de faible valeur et de son attrait pour les acheteurs, Afterpay affirme que ses taux de défaut sont inférieurs à ceux des autres méthodes de prêt à la consommation.

Cependant, le parcours vers la richesse pour Molnar et Eisen n’a pas toujours été facile car Afterpay a fait l’objet d’un examen réglementaire en Australie et aux États-Unis.

En 2019, l’agence australienne de lutte contre le blanchiment d’argent a ordonné un audit indépendant d’Afterpay, citant des “préoccupations concernant sa conformité” et la croissance rapide d’acheter maintenant, payer plus tard. Il a par la suite reçu le feu vert.

Et en 2020, Afterpay a versé 1,5 million de dollars australiens aux régulateurs californiens qui ont déclaré qu’il opérait illégalement depuis qu’il a commencé à y faire des affaires avant d’avoir une licence. La société a nié tout comportement illégal.

JOUR DE PAIE PANDÉMIQUE

Afterpay a mis en sac un investissement Tencent (0700.HK) en mai 2020, déclenchant une montée en puissance prolongée alors que les investisseurs ont aligné leurs portefeuilles avec le géant chinois en ligne.

Et un boom des achats en ligne pendant la pandémie de COVID-19, entraîné par les chèques de relance budgétaire, a scellé sa valorisation élevée.

Ses actions ont dépassé les 100 dollars australiens en octobre et en février 2021, elles avaient atteint 160 dollars australiens.

Bien qu’Afterpay n’ait pas encore réalisé de bénéfice net, c’est l’une des 20 plus grandes entreprises d’Australie, aux côtés de la puissance financière Macquarie (MQG.AX) et du géant des télécommunications Telstra (TLS.AX).

L’accord de lundi bloque une valorisation boursière qui, selon certains analystes, est surévaluée en raison de l’incertitude entourant la variante COVID-19 Delta, des niveaux variables de financement des secours gouvernementaux et des avertissements selon lesquels les taux d’intérêt doivent augmenter par rapport à des creux records.

« C’est une transaction qui définit le marché. Cela fait vraiment bouger les choses et valide le travail effectué par Afterpay », a déclaré Emanuel Datt, fondateur de Datt Capital qui a acheté des actions Afterpay pour environ 7,00 $ A en 2018 et a prédit un rachat cette année.