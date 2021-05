L’accord de Bakou est prolongé et refuse l’échange de dates avec la Turquie

Les organisateurs de la course ont confirmé que Bakou accueillera la F1 au moins jusqu’en 2024 – mais il n’y a aucune possibilité que la course de cette année permute des dates avec le Grand Prix de Turquie.

Le nouveau contrat verra l’accord actuel de l’Azerbaïdjan pour accueillir la Formule 1 prolongé d’une année supplémentaire, la course prévue à Bakou étant annulée en 2020 en raison de la pandémie Covid-19.

Après être intervenue pour remplacer le Grand Prix annulé du Canada, la Turquie pourrait ne pas être en mesure d’organiser une course cette saison, car le pays a été inscrit sur la liste “ rouge ” du Royaume-Uni pour les voyages, en raison de la situation actuelle de Covid là-bas.

Comme la majorité des équipes de F1 sont basées en Grande-Bretagne, se rendre en Turquie pour le week-end prévu du 11 au 13 juin se révélera être un problème majeur, car être sur la liste “ rouge ” signifie qu’il “ne devrait pas être visité sauf dans circonstances extrêmes ».

Quant à l’Azerbaïdjan, la course aura lieu le dimanche 6 juin et, parallèlement à l’organisation des matchs du tournoi de football Euro 2020 réorganisé également, il n’y aura pas de marge de manœuvre pour pouvoir changer les dates pour adapter la course à la ville de Bakou. Circuit à tout autre moment.

Le promoteur de la course de Bakou, Arif Rahimov, a expliqué pourquoi ils ne seraient pas en mesure de contribuer à la mission de permettre au Grand Prix de Turquie de se dérouler.

“Je sais qu’il y a un problème avec leur situation actuelle à Covid et que le gouvernement britannique a amélioré le statut d’alerte sur la Turquie”, a-t-il déclaré, cité par ..

«C’est juste une chose logique qui pourrait mettre la course en danger car la plupart des équipes devront voyager du Royaume-Uni ou elles sont du Royaume-Uni, même si elles voyagent de Bakou.

«Il y a eu des discussions, mais dans notre cas, notre week-end de course est vraiment fixé. C’était un peu coincé entre tous les autres événements qui se déroulent dans la ville parce que le football est toujours en cours et le premier match aura lieu le 12 juin, qui est le samedi suivant le week-end de course.

«Nous ne pouvons donc pas faire grand-chose, nous ne sommes pas très flexibles cette année. Si c’était comme une autre année où nous sommes le seul événement majeur du calendrier à Bakou, cela aurait pu être une option, mais pas cette année.

Avec des restrictions concernant la participation des fans aux événements sportifs variant selon les pays, Monaco devant accueillir jusqu’à 8000 spectateurs, y compris dans une tribune Charles Leclerc, l’Azerbaïdjan, quant à lui, sera actuellement sans supporters en l’état.

“Pour le moment, il est confirmé qu’il n’y a absolument aucun spectateur”, a poursuivi Rahimov. «Il y aura des gens qui viendront [do] les trophées et nous devons en quelque sorte les placer à un endroit approprié, surtout si c’est le président, mais il n’y aura aucun spectateur.

