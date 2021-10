L’accord de diffusion a-t-il promu la Super League féminine ou mis en évidence ses échecs ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Avant le début de la saison de la Super League féminine, j’ai écrit un article pour The Barmy Article – le premier fanzine féminin – sur l’état de l’arbitrage dans le football féminin.

Écrit par @_TheWritersRoom pour le numéro 2 de #BarmyArticle, Zoe a examiné l'état de l'arbitrage dans le football féminin.

Vers la fin de la saison dernière, il a été annoncé que le PGMOL superviserait l’arbitrage dans l’élite de la ligue féminine. Cela a donné aux gens l’espoir que le niveau et le professionnalisme s’amélioreraient, mais hélas, peu de choses ont changé.

Nous avons une ligue fantastique ici en Angleterre – l’élite et un grand pourcentage du championnat ont des joueurs et des entraîneurs professionnels à temps plein et pourtant nos arbitres ne le sont pas. Ce n’est ni juste pour les officiels ni pour les équipes qu’ils supervisent chaque week-end.

Dans l’article original, j’ai réfléchi à la pire décision jamais prise dans un match de football ! C’était lors de la saison 2019/2020, les femmes de Manchester United jouaient à Reading lorsque l’équipe locale a remporté un coup franc juste à l’extérieur de la surface de réparation.

Il a été brillamment défendu par la capitaine du club Katie Zelem qui l’a clairement dirigé vers un corner, les bras baissés à ses côtés. À la grande surprise de tous, l’arbitre a soufflé pour un penalty. « Handball », a déclaré Kirsty Dowle.

Maintenant, heureusement, ce n’est pas un événement hebdomadaire, mais j’ai vu des joueurs recevoir deux cartons jaunes et rester sur le terrain, des fautes choquantes, mettant en danger un adversaire et le jeu étant agité, des buts clairs refusés pour ne pas avoir franchi la ligne quand ils avaient, et de nombreux buts de hors-jeu étant autorisés à rester.

C’est le plus gros problème auquel est confronté le football féminin aujourd’hui et, à certains égards, il semble que ces erreurs et insuffisances soient encore mises en évidence par l’accord de diffusion de cette saison.

Maintenant, ces erreurs sont exposées au monde entier pour les voir et les ridiculiser. Je voulais que ces problèmes soient réglés avant de mettre notre sport sur la scène mondiale. Comment les gens prendront-ils le jeu au sérieux si la FA ne le fait pas ?

Certains des meilleurs joueurs du monde jouent dans notre ligue, comme l’a souligné la liste restreinte du Ballon d’Or. Ils méritent mieux que des erreurs comme celle-ci qui leur coûtent des matchs.

De plus, comme je l’ai abordé dans l’article original, les mauvaises décisions ne font pas que mettre des points en danger, elles mettent les joueurs en danger. Si les tacles dangereux restent impunis, davantage de joueurs pensent qu’ils peuvent s’en tirer et des blessures graves pourraient survenir.

Je ne blâme pas les officiels pour les erreurs commises, il faut leur donner le temps et les ressources pour leur permettre d’apprendre et de s’améliorer. Nous avons des officiels de bonne qualité qui affichent beaucoup de potentiel et sont passionnés par le succès de notre ligue, mais la FA doit investir en eux.

Quelle est la solution ? Je pense que c’est vraiment simple, l’argent généré par l’accord de diffusion doit être dépensé pour la formation et le paiement équitable des fonctionnaires. Nous avons besoin d’arbitres professionnels à temps plein et de la chance pour ceux qui arbitrent déjà dans la ligue de franchir cette prochaine étape.