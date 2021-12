L’accord de Liverpool « a du sens » après que l’appel de Jurgen Klopp a déclenché une discussion entre le Real Madrid et Aston Villa

Une décision de Jurgen Klopp au cœur de la défense de Liverpool a incité un expert à insister sur le fait qu’une sortie en janvier a tout son sens.

Il y a un an, Liverpool était au milieu d’une crise de blessures débilitante au centre. Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip ont tous été absents à long terme pour cause de blessure. Cela a provoqué les arrivées en janvier d’Ozan Kabak et de Ben Davies alors que les Reds se sont brouillés jusqu’à la fin de la saison avec une ligne de fond de fortune.

Avance rapide jusqu’à nos jours et le corps de défenseur central de Liverpool est la composante la plus saine de l’équipe de Klopp.

Aidé par l’ajout estival d’Ibrahima Konate, Klopp a maintenant l’embarras du choix.

Inévitablement, le temps de jeu de quelqu’un doit être réduit, et jusqu’à présent cette saison, l’étrange homme a été Joe Gomez.

Le joueur de 24 ans a accumulé 12 minutes d’action en championnat ce trimestre. Cela a conduit le Daily Express à déclarer que Konate et Joel Matip étaient tous les deux en avance sur Gomez dans l’ordre hiérarchique aux yeux de Klopp, avec Van Dijk le choix n°1 incontesté.

Ces dernières semaines, la spéculation s’est intensifiée. Gomez pourrait être déplacé en janvier. Aston Villa a été liée, tandis que le patron du Real Madrid de l’État Express, Carlo Ancelotti, est un « grand fan » de son séjour à Everton.

Pourtant, Klopp a décidé d’annuler tout murmure d’agitation avec Gomez. De plus, il a récemment insisté aucun accord de prêt ne serait sanctionné en janvier.

Néanmoins, en parlant à Football Insider, l’expert Frank McAvennie a affirmé qu’une sortie de Gomez était en fait parfaitement logique.

McAvennie a vanté la possibilité d’une sortie de prêt à Villa avec une option d’achat incluse. Cela donnerait à Gomez le temps de jeu régulier dont il a besoin et pourrait finalement être à l’avantage de Liverpool s’il revenait à son meilleur niveau à Villa Park.

McAvennie a déclaré : « Quitterait-il Liverpool pour Villa ? Il aurait besoin d’être convaincu. Si quelqu’un peut le faire, Gerrard le peut. Je suis sûr qu’il a encore des liens [to Liverpool] avec Villa.

« Gomez est un joueur de qualité et assez bon pour jouer pour Liverpool, mais il a dû se retirer cette saison.

« Il est probablement bouleversé par cela. Peut-être qu’il veut du temps de jeu. S’il le fait, peut-être qu’un accord de prêt pourrait se produire.

« Un prêt avec option d’achat a du sens. Il pourrait sortir et prouver à Liverpool pourquoi il devrait commencer. Mais alors il a aussi la chance de rejoindre Villa si ça se passe bien. Pour moi, cela a plus de sens.

Pendant ce temps, le gardien de Liverpool, Alisson Becker, a qualifié le jeune stoppeur des Reds Marcelo Pitaluga de « vraiment spécial » alors qu’il poursuit son développement.

Alisson a déclaré sur le site officiel de Liverpool de son compatriote brésilien: « Oui, Marcelo est vraiment talentueux. Je l’ai vu à quelques reprises au Brésil, mais je pourrais en savoir plus sur lui ici en tant que gardien de but et en tant que personne.

« C’est un garçon vraiment spécial, il est vraiment excité d’avoir l’opportunité de jouer pour Liverpool.

« Maintenant, il s’est installé et se débrouille très bien à l’entraînement. C’est un garçon qui s’entraîne très dur et qui est vraiment dévoué à ce qu’il fait. Et quelqu’un qui aime apprendre aussi.

« C’est donc vraiment bien de travailler avec lui, non seulement pour être brésilien, mais pour être un très bon talent et une si bonne personne. »

Les rangs des entraîneurs des gardiens de Liverpool sont également bien placés. John Achterberg est l’entraîneur principal du club, mais les Reds ont fait venir l’ancien Brésilien Claudio Taffarel plus tôt cette année.

Liverpool espère que le joueur de 55 ans contribuera à améliorer tous ses gardiens de but, alors qu’Alisson continue d’impressionner avec neuf draps propres en Premier League cette saison.

LIRE LA SUITE: Klopp confirme le grand coup de pouce de Liverpool alors que le quatuor est de retour en lice, avant de refléter la diatribe de Tuchel