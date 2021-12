L’accord de Liverpool pourrait aider Chelsea avec le Real Madrid en vue

Le Real Madrid envisage un accord avec Liverpool qui pourrait sauver Chelsea, tandis que West Ham » mène la course » pour un ancien meneur de jeu de Man Utd, selon Paper Talk de mercredi.

REAL MADRID MULLING LIVERPOOL RAID

Un défenseur central de Liverpool est devenu une cible pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti, ce qui pourrait aider Chelsea à garder Antonio Rudiger, selon un rapport.

Rudiger, 28 ans, est dans la dernière année de son contrat à Stamford Bridge. L’Allemand a été fortement pressenti pour signer un accord de pré-contrat avec Los Blancos le mois prochain. Cela entraînerait une sortie d’agent libre l’été prochain.

Cependant, Chelsea garde l’espoir de convaincre Rudiger de rester. Et selon le Daily Mail, le Real a identifié Joe Gomez de Liverpool comme une cible alternative.

Le joueur de 24 ans a rarement figuré à Anfield cette campagne malgré un état de santé irréprochable à la suite d’une blessure au tendon mettant fin à la saison en novembre dernier.

qui l’aurait vu émerger comme une cible de transfert pour Aston Villa. Les relations de Steven Gerrard à Liverpool auraient sans aucun doute été la clé de leurs chances de décrocher le demi-centre.

Cependant, les récents commentaires de Klopp suggèrent que Gomez reste dans ses plans et qu’une sortie de prêt en janvier ne sera pas sanctionnée.

Mais selon le Daily Mail, le Real Madrid envisage un mouvement plus permanent «l’été prochain».

Vrai suivi de la seconde moitié de la saison de Liverpool

Ils déclarent que le Real « surveillera » Gomez au cours de la seconde moitié de la saison. S’il impressionne, une approche estivale pourrait être logée.

Sur leur liste figurent également Pau Torres de Villarreal et Matthijs De Ligt de la Juventus, ainsi que Rudiger.

Mais si Rudiger refusait de signer un accord précontractuel le mois prochain, l’attention du Real pourrait se tourner vers Gomez l’été prochain. Dans ce scénario, Chelsea pourra peut-être conserver son favori des fans à long terme.

Frank Lampard et Diego Martinez dirigent les remplaçants potentiels du patron de Leeds Marcelo Bielsa

WEST HAM CHASSANT UN EX-ATTAQUEUR D’UTD

West Ham United et Barcelone mènent la course pour signer Adnan Januzaj de la Real Sociedad. Le contrat de l’ancien attaquant de Man Utd expire l’été prochain. (Presse espagnole (via la BBC))

Chelsea a vu une offre de 72 millions de livres sterling pour le défenseur du PSG Marquinhos rejetée au cours de l’été. (L’Equipe)

Antonio Conte souhaite que le demi-centre de Barcelone Clement Lenglet rejoigne son corps défensif de Tottenham. (Courrier quotidien)

L’attaquant de Man Utd Anthony Martial est favorable à un transfert de prêt à Séville en janvier. (Sport céleste)

Everton et Newcastle sont en tête du peloton dans la course pour signer le talent de Nottingham Forest Brennan Johnson. (Courrier quotidien)

Le paria d’Arsenal, Sead Kolasinac, est dans le collimateur de Calduio Ranieri le mois prochain. Watford n’a pas encore gardé sa cage inviolée cette saison. (Le télégraphe du jour)

PRÊT DE TOTTENHAM CIBLE DE NEWCASTLE

Newcastle pourrait remplacer le défenseur de Tottenham Joe Rodon en prêt le mois prochain. (Le télégraphe du jour)

Ralf Rangnick aurait parlé au père d’Erling Haaland, Alf-Inge. Man Utd ne peut pas être exclu de la course pour signer le tireur d’élite de Dortmund. (Courrier quotidien)

Cependant, Liverpool est également des prétendants au phénomène de 21 ans. (Ciel Allemagne)

Le bouchon de West Brom, Sam Johnstone, cherche à terminer son contrat avec les Hawthorns. S’il devient joueur autonome, West Ham est le club le plus susceptible de le signer à l’heure actuelle. (Le télégraphe du jour)

L’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman est un homme très demandé. Man Utd et les poids lourds espagnols du Real Madrid et de Barcelone sont tous enthousiastes. (Mundo Deportivo)

ET LE RESTE DE PAPER TALK

Tottenham et Roma pourraient se battre pour le milieu de terrain de Hoffenheim Florian Grillitsch. (Ciel Allemagne)

Malgré le bruit persistant qui le lie à Barcelone, le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta veut rester. L’Espagnol est l’un des quatre défenseurs des Bleus en fin de contrat l’été prochain. (L’Athlétisme)

Man Utd surveille le meneur de jeu de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic. (Il Messaggero)

Everton n’abandonnera pas ses tentatives pour recruter l’arrière droit des Rangers Ntahan Patterson. Une troisième offre pourrait bientôt être déposée. (Le gardien)

L’attaquant d’Aston Villa Wesley ne manque pas de prétendants malgré des difficultés en Angleterre. Villa a reçu quatre offres pour le Brésilien, qui est actuellement prêté au Club de Bruges. (HLN)