L’accord de l’UE pour importer des vaccins d’Afrique « stupéfie » le chef de l’OMS pour « des objectifs nationalistes étroits ! | Monde | Nouvelles

in

S’adressant aux journalistes hier, le Dr Ghebreyesus a déclaré aux journalistes que seulement 10 pays avaient administré 75 pour cent de leur population, tandis que les pays à faible revenu ont vacciné à peine deux pour cent de la leur. Il a déclaré: «J’ai appelé à un moratoire temporaire sur les rappels pour aider à déplacer l’approvisionnement vers les pays qui n’ont même pas été en mesure de vacciner leurs agents de santé et les communautés à risque et connaissent maintenant des pics majeurs.

“Le fossé entre les nantis et les démunis ne fera que s’élargir si les fabricants et les dirigeants accordent la priorité aux injections de rappel dans les pays à revenu faible et intermédiaire”, a déclaré le chef de la santé mondiale.

COVID-19 évoluait, a-t-il averti, soulignant qu’il n’était dans l’intérêt de personne de se concentrer sur ce qu’il a appelé « des objectifs nationalistes étroits ».

Il a ajouté : « Dans ce contexte, j’ai été abasourdi par la nouvelle selon laquelle les vaccins J&J (Johnson & Johnson) remplis et finis en Afrique du Sud quittent le continent et se dirigent vers l’Europe, où pratiquement tous les adultes se sont vu proposer des vaccins à ce stade.

Plus tôt ce mois-ci, le Dr Ghebreyesus a demandé un gel des injections de rappel contre le COVID-19 jusqu’à la fin du mois prochain pour permettre à au moins 10 % de la population mondiale de se faire vacciner.

L’accord de l’UE verra une usine en Afrique du Sud utilisée pour mettre en bouteille des vaccins J&J qui seront ensuite importés dans l’UE.

La nouvelle a été rapportée lundi par le New York Times, confirmant des déclarations publiques antérieures du président sud-africain Cyril Ramaphosa et du fabricant de médicaments sud-africain Aspen Pharmacare, qui met en bouteille les jabs J&J.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré jeudi aux journalistes que l’accord avec l’Afrique du Sud, qu’il a qualifié de “temporaire”, avait été conclu après que J&J eut rencontré des problèmes pour produire des vaccins aux États-Unis dans une usine appartenant à son partenaire Emergent Biosolutions.

JUST IN: simulacre de marché unique de l’UE: Bloc a gagné 1,2 billion de livres sterling avec le Royaume-Uni

J&J n’était pas disponible dans l’immédiat pour un commentaire.

L’usine d’Aspen ne figure pas parmi les sites de fabrication approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour les vaccins J&J, ce qui signifie que les vaccins ne peuvent pas être utilisés dans l’UE, bien qu’ils puissent être réexportés.

L’EMA n’était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

La Commission européenne n’a pas répondu aux questions sur ce que les pays de l’UE feront des doses de J&J importées d’Afrique du Sud.

Les pays de l’UE sont propriétaires des vaccins et décident de leur utilisation.

Les données publiques de l’UE montrent que J&J a livré, jeudi, 21,5 millions de doses à l’UE. Il était censé expédier 55 millions déjà d’ici la fin juin.

Sur les doses délivrées, seulement 12,9 millions, soit environ 60 pour cent, ont été administrées dans l’UE, les données publiques montrent, de loin la plus faible adoption parmi tous les vaccins approuvés par l’UE, qui ont un taux d’utilisation d’au moins 75 pour cent, et au-dessus de 90 pour cent pour le tir Pfizer/BioNTech.

De nombreux pays de l’UE ont cessé d’utiliser J&J pour des raisons de santé.

L’UE a promis de faire don d’au moins 200 millions de doses de vaccins COVID-19 aux pays les plus pauvres, principalement en Afrique, d’ici la fin de l’année.

Selon le site Web Our World In Data, 54,75% des personnes vivant dans l’UE27 ont reçu deux doses de vaccin contre le coronavirus, inférieures au chiffre de 60,38% du Royaume-Uni.