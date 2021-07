L’accord de NI fait échouer l’espoir que Theresa May devienne la secrétaire générale de l’OTAN | Politique | Nouvelles

in

“Jusqu’à ce que ce gâchis sur l’Irlande du Nord soit réglé, le consensus est que nous pouvons rejeter tout espoir qu’un candidat britannique obtienne le poste”, a déclaré une source de l’alliance hier soir. Les mandarins ont déjà commencé le processus informel d’évaluation qui remplacera Jens Stoltenberg en tant que chef de l’OTAN l’année prochaine, à un moment crucial de l’histoire de l’alliance. L’ancien Premier ministre norvégien est en poste depuis 2014 et son mandat de quatre ans a été prolongé de deux ans pour assurer la stabilité à une époque de tension avec Donald Trump et l’affirmation de la Russie.

Mais son remplacement l’année prochaine intervient à un moment où des membres dirigeants comme l’Allemagne et la France, qui veulent des relations plus chaleureuses avec Vladimir Poutine et plus d’autonomie européenne, forcent l’OTAN à justifier son existence même.

Outre la Russie, des questions prioritaires comme la Chine, l’Ukraine et l’aggravation de la situation en Afghanistan révèlent chacune des failles au sein de l’alliance.

Cependant, certains paramètres ont déjà été définis.

Dans les coulisses, il existe déjà un consensus sur le fait qu’il est temps pour l’OTAN d’avoir sa première femme secrétaire générale et, depuis que l’ancien Premier ministre danois Anders Rasmussen a pris la barre en 2009, on s’attend désormais à ce qu’elles aient été chef du gouvernement.

Cependant, c’est le point où l’accord se termine. Alors que certains États membres expriment déjà le désir d’un candidat balte comme une démonstration de force contre la Russie voisine, d’autres craignent que cela ne provoque trop la Russie à un moment où les États-Unis cherchent à se normaliser avec Poutine afin de pouvoir se concentrer sur le problème plus important de la Chine.

La présidente estonienne Kersti Kaljulaid, généralement saluée pour son approche mesurée de la Russie, pourrait plaire aux deux camps.

Mais la femme de 51 ans, arrivée au pouvoir en 2016 à la fois en tant que première femme chef d’État d’Estonie et sa plus jeune, n’a pas exclu de briguer un second mandat en 2023.

Et il y a aussi le fait qu’un Européen de l’Est occupant déjà le poste de secrétaire général adjoint, il peut y avoir une volonté de regarder plus à l’ouest.

L’Italie, qui n’a pas occupé ce poste pendant un mandat complet depuis 1980 et a fait un dur lobbying en 2014, estimerait que son tour est venu pour le poste le plus élevé.

Mais hier soir, la possibilité de l’ancienne chef de la politique étrangère de l’UE Federica Mogherini, qui a exprimé son intérêt, a été rejetée d’emblée par un diplomate de l’OTAN, qui a déclaré : « Quelle horreur – le dialogue est toujours important mais personne ne veut transformer l’OTAN en une boutique de dialogue.

Cela laisse un autre nom dans une position apparemment puissante : Theresa May.

La Grande-Bretagne, qui occupe déjà le poste d’adjoint au commandant suprême des forces alliées en Europe, devrait faire de gros efforts pour sceller son statut post-Brexit.

En tant que l’un des soi-disant quadruples de l’OTAN – avec les États-Unis, la France et l’Allemagne – le Royaume-Uni reste l’un des alliés militaires les plus puissants de l’OTAN en Europe et l’ancien Premier ministre coche plusieurs cases.

Sa galvanisation de la communauté internationale contre la Russie après les attentats de Salisbury apaisera les pays d’Europe de l’Est tout en montrant qu’elle peut être persuasive, tandis que son statut de restant et son souhait d’un Brexit doux pourraient apaiser les europhiles purs et durs.

Mais la candidature peut échouer pour des raisons politiques.

Le remplacement de Stoltenberg sera annoncé lors du sommet de l’OTAN en juillet en Espagne, à la suite d’un processus nébuleux de discussions en coulisses et d’un consensus informel avant que le Conseil de l’Atlantique Nord – l’organe directeur de l’OTAN – ne sélectionne un candidat.

“Le processus ne fait vraiment que commencer mais, dans l’état actuel des choses, il existe déjà un consensus croissant sur le fait de ne pas confier le travail au Royaume-Uni à moins que ce gâchis d’Irlande du Nord ne soit résolu”, a déclaré une source de l’OTAN hier soir.

« L’OTAN n’est pas une alliance politique, c’est une alliance volontaire de 30 États membres qui partagent les mêmes idéaux et préoccupations et, parmi ceux-ci, seuls sept ne font pas partie de l’UE ou de l’EEE.

“Il y a beaucoup de frustration ressentie à Bruxelles envers le Royaume-Uni en ce moment et il n’est pas toujours facile d’exclure les questions qui ne sont pas directement liées à la défense.”

Fabrice Pothier, ancien directeur de la planification politique de l’Otan, a déclaré : « Theresa May devrait avoir un coup crédible. Il y a un intérêt à garder le Royaume-Uni un acteur fort dans la tente Euro Atlantique, elle a bien géré l’affaire Skripal et, en tant qu’ancien Premier ministre, peut prendre le téléphone et parler aux chefs de gouvernement plutôt qu’aux seuls ministres de la Défense.

«Mais, bien que les alliés devraient être capables de compartimenter les choses, l’administration Biden est très attachée à la question du protocole d’Irlande du Nord – c’est personnel pour lui. Lorsque vous ajoutez cela au mécontentement politique de certains membres de l’UE, cela peut faire une différence. »

Cependant, il a déclaré qu’un autre candidat potentiel, l’ancien conseiller à la sécurité nationale et secrétaire du Cabinet de May, Sir Mark Sedwill, pourrait remporter une sorte de victoire du Royaume-Uni.

« Cela pourrait signifier que Sedwill, qui est considéré à la fois comme capable et crédible, se voit offrir le rôle de secrétaire général adjoint comme prix de consolation. »