l’accord de Paris est insuffisant

08/10/2021 à 08:08 CEST

Les dernières nouvelles météorologiques sont encore pires que prévu. Le panel d’experts qui conseille l’ONU sur le changement climatique (GIEC) vient de publier son dernier rapport, qui n’est pas du tout encourageant. En résumé: si tout continue comme avant, la hausse de la température mondiale dépassera largement le maximum fixé par l’Accord de Paris, ce serait insuffisant pour régler le problème.

Si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se maintient, la température mondiale augmentera de 2,7 degrés d’ici la fin du siècle par rapport à la moyenne de l’ère préindustrielle, prévient le nouveau rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Cette augmentation, qui entraînerait également des phénomènes météorologiques extrêmes plus importants tels que sécheresses, inondations et canicules, serait loin de l’objectif de moins de 2 degrés fixé par l’Accord de Paris, qui préconisait de limiter cette hausse à 1,5 degré Celsius.

Le nouveau rapport de la principale institution qui étudie le changement climatique, retardé de plusieurs mois en raison de la pandémie de COVID-19 et le premier de ses 30 ans d’histoire que le GIEC a dû examiner et approuver via une conférence virtuelle, envisage cinq scénarios, en fonction du niveau d’émissions atteint.

Maintenir la situation actuelle, dans laquelle la température mondiale est déjà supérieure de 1,1 degré à celle de la période préindustrielle (1850-1900), ne suffirait pas : les scientifiques prédisent qu’avec cette des augmentations successives de 1,5 degré seraient atteintes en 2040, de 2 degrés en 2060 et de 2,7 en 2100.

Dans le scénario le plus pessimiste, où les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre doublent d’ici le milieu du siècle, l’augmentation pourrait atteindre des niveaux catastrophiques d’environ 4 degrés en 2100, prévient le rapport.

Chaque degré d’augmentation pourrait signifier 7% de précipitations supplémentaires dans le monde, ce qui pourrait entraîner une augmentation des tempêtes, des inondations et d’autres catastrophes naturelles, prévient le GIEC.

Les vagues de chaleur extrêmes, qui se produisaient à l’époque préindustrielle environ une fois par décennie et se produisent actuellement 2,3 fois, pourraient se multiplier jusqu’à 9,4 fois par décennie (presque une par an) dans un scénario avec 4 degrés de plus.

Au contraire, dans l’hypothèse la plus optimale envisagée par le rapport, celle dans laquelle la neutralité carbone (émissions nettes zéro) est atteinte d’ici le milieu du siècle, l’augmentation de température serait de 1,5 degré en 2040, 1,6 degré en 2060 et elle serait même tomber à 1,4 degré d’ici la fin du siècle.

D’autre part, de nombreux effets du réchauffement climatique, notamment dans les océans et les zones polaires, « sont irréversibles pour les prochains siècles ou millénaires & rdquor;, prévient le nouveau rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Le rapport prédit par exemple que le le niveau de la mer continuera d’augmenter irrémédiablement, entre 28 et 55 centimètres à la fin du siècle par rapport aux niveaux actuels, atteignant même zéro émission nette (et dans le cas où les émissions actuelles doubleraient, la hausse pourrait atteindre 1,8 mètre).

A très long terme, le niveau de la mer montera entre deux et trois mètres dans les 2000 prochaines années si le réchauffement climatique reste à 1,5 degré comme le propose l’accord de Paris, mais pourrait dépasser 20 mètres avec une élévation de 5 degrés.

Le nouveau document du GIEC, qui analyse depuis 1988 les effets du changement climatique sur la planète, indique également que les glaciers des montagnes et des pôles continueront de fondre pendant des décennies voire des siècles, plus prononcée dans l’hémisphère nord que dans le sud.

Il prédit également des changements irréversibles à l’échelle de milliers d’années de la température, de l’acidification et de la désoxygénation des océans, où le réchauffement climatique a été légèrement plus faible (0,88 degré par rapport à l’ère préindustrielle) que sur terre (1,59 degré).

Réactions au rapport de la CIPV

Teresa Ribera, troisième vice-présidente du gouvernement espagnol

“C’est un Drapeau rouge des scientifiques que nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer. Les événements météorologiques extrêmes, en particulier les événements composites tels que les vagues de chaleur et les sécheresses simultanées, sont déjà visiblement en augmentation.

Ce rapport fournit des preuves sans équivoque que nous devons intensifier les efforts d’adaptation au changement climatique, notamment en augmentant le financement pour renforcer la résilience. Et nous ne pouvons pas nous permettre de retarder la réduction réelle et rapide des émissions, non seulement à l’horizon long de 2050, mais aussi à l’horizon 2030 ″.

Boris Johnson, Premier ministre britannique

Le rapport sur le changement climatique publié ce lundi est un « réveil & rdquor ; pour le monde, avant le sommet de Glasgow (Ecosse) qui se tiendra en novembre. “C’est clair que la prochaine décennie sera essentielle pour assurer l’avenir de notre planète. J’espère que le rapport d’aujourd’hui est un signal d’alarme pour que le monde agisse dès maintenant », a déclaré le chef du gouvernement dans une déclaration aux médias.

Alok Sharma, Président de la COP26

“La science est claire, les impacts de la crise climatique peuvent être observés dans le monde entier et si nous n’agissons pas maintenant, nous continuerons à voir les pires effets affecter les vies, les moyens de subsistance et les habitats naturels.”

« Notre message à chaque pays, gouvernement, entreprise et partie de la société est simple. La prochaine décennie est décisive, suivez la science et prenez votre responsabilité de maintenir la cible de 1,5 ° C en vie

« Nous pouvons le faire ensemble, en présentant des objectifs ambitieux de réduction des émissions d’ici 2030 et des stratégies à long terme avec une trajectoire vers zéro net d’ici le milieu du siècle, et en prenant des mesures dès maintenant pour mettre fin à l’énergie au charbon, accélérer le déploiement des véhicules électriques. , Adresse déforestation. et réduire les émissions de méthane & rdquor ;.

Mauricio Voivodic, directeur exécutif du WWF-Brésil

“Nous n’avons pas besoin d’un nouveau rapport pour nous dire que nous sommes dans une urgence climatique : cela affecte déjà des millions de personnes dans le monde, y compris le Brésil, où nous payons plus cher pour l’électricité, pour notre nourriture et où nous sommes sérieusement menacés. des pénuries d’eau en raison de la météo. Ce que montre le nouveau rapport du GIEC, ce sont les choix que nous pouvons faire aujourd’hui pour rendre demain plus sûr pour tous. Partout dans le monde, l’enjeu est de changer la matrice énergétique. Au Brésil, où une grande partie de l’énergie est déjà propre, le défi est d’éliminer toute déforestation, la principale raison pour laquelle le pays est le sixième émetteur de gaz à effet de serre au monde. La meilleure science de la planète nous montre que le président Jair Bolsonaro a choisi la voie de la catastrophe et c’est ce que nous ne pouvons accepter : les intérêts électoraux et sectoriels ne peuvent prévaloir sur le bien commun de la nation & rdquor ;.

Laurence Tubiana, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat

« Les dirigeants mondiaux doivent prendre le changement climatique au sérieux. L’Accord de Paris a établi un cadre clair permettant aux gouvernements d’accélérer l’action – malheureusement, de nombreux gros pollueurs ignorent un traité qu’ils ont aidé à élaborer et renoncent aux promesses qu’ils ont faites en 2015. On peut encore rester en dessous de 1,5º, mais cela ne sera pas atteint avec des mesures tardives. et progressif. Les gouvernements doivent s’engager à prendre des mesures plus sévères à l’Assemblée générale des Nations Unies, offrir un soutien aux pays les plus pauvres et améliorer leurs plans climat & rdquor ;.

Joanna D. Haigh, professeur, Faculté des sciences naturelles, Département de physique, Imperial College London

« Le rapport du GIEC publié aujourd’hui fournit des preuves encore plus solides du rôle des gaz à effet de serre d’origine humaine dans le réchauffement climatique. Et les scientifiques sont désormais certains de lier certains événements météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur Europe 2018 et Sibérie 2020, au changement climatique. Il est très clair que Tant que les émissions de gaz à effet de serre ne seront pas arrêtées, les choses ne peuvent qu’empirer. Les gouvernements doivent introduire rapidement des politiques et des mesures pour réduire les émissions d’environ 50 % dans le reste de cette décennie pour éviter de dépasser l’augmentation de la température mondiale de 1,5 ° C que le GIEC fixe comme maximum pour éviter un changement climatique dangereux. Mais les émissions globales permises par les politiques actuelles conduisent à un réchauffement d’environ 2,9°C. La réunion COP26, qui se tiendra à Glasgow en novembre, déterminera dans quelle mesure les pays sont prêts à relever ce défi existentiel & rdquor ;.