L’accord de prêt du jeune de Manchester United, Brandon Williams, à Southampton « pourrait être annulé » après les revendications salariales

Le prêt de la star de Manchester United Brandon Williams à Southampton pourrait être annulé après que les salaires ont exigé l’arrêt des pourparlers, selon talkSPORT.

Williams serait un remplaçant idéal pour Ryan Bertrand, qui a quitté le club cette fenêtre sur un transfert gratuit pour Leicester City.

Williams n’a fait que cinq apparitions pour Man United la saison dernière

Sa capacité à fournir une couverture des deux côtés de la ligne défensive fait de lui un atout précieux pour n’importe quelle équipe.

Newcastle et Norwich City seraient également intéressés par un déménagement pour le jeune.

Les Saints ont tenté de signer le dernier mercato polyvalent d’arrière latéral sans succès.

Il n’a réussi à commencer que deux matchs pour Manchester United la saison dernière, Alex Telles étant favorisé au poste d’arrière gauche lorsque Luke Shaw n’était pas disponible.

Williams est un homme recherché cette fenêtre de transfert

Cette année, Ole Gunnar Solskjaer semble prêt à permettre à plusieurs jeunes de sortir en prêt pour se développer, Williams étant l’un d’entre eux.

S’exprimant sur un mouvement potentiel, Alex Crook a déclaré à talkSPORT: “Je vous ai dit la semaine dernière que Brandon Williams était sur le point de rejoindre Southampton en prêt, on me dit maintenant que l’accord pourrait être annulé en raison des exigences financières de United à la fois en termes de salaire et le fait qu’ils veulent des frais de prêt très substantiels de Southampton.

“La façon dont cela m’a été dit ce matin était que si Southampton acceptait les demandes de United, Williams deviendrait effectivement leur joueur le mieux payé. Ils ne sont pas disposés à divertir cela pour le moment.

Selon les rumeurs, United rechercherait un peu plus de 2 millions de livres sterling pour acquérir les services de Williams pendant une saison.