L’accord de Raphael Varane met la « pression » sur le patron de Man Utd, Solskjaer, selon Ray Parlour ⋆ .

Solskjaer est sous plus de pression, dit Parlour (Photo: .)

Ole Gunnar Solskjaer subit plus de “pression” cette saison au milieu de l’arrivée imminente de Raphael Varane.

C’est le point de vue de Ray Parlour, qui pense que Solskjaer n’a aucune excuse après avoir été bien soutenu par le conseil d’administration de Manchester United cet été.

Varane est l’un des demi-centres les plus expérimentés de la planète, ayant remporté la Coupe du monde, quatre ligues des champions et trois titres de la Liga, et devrait rejoindre Harry Maguire au cœur de la défense de United.

Des frais ont été convenus avec le Real Madrid pour l’amener en Premier League et Parlour pense que le transfert pourrait galvaniser United.

Cependant, il pense que son arrivée – combinée à la signature de Jadon Sancho – met Solskjaer sous une véritable pression pour produire un défi pour le titre cette saison.

“Je pense que la plupart des fans de Manchester United seront très enthousiasmés par l’arrivée de Varane”, a déclaré Parlour à TalkSport.

BUCAREST, ROUMANIE – 28 JUIN : (Photo par Alex Caparros – UEFA/UEFA via .)

«Ils ont toujours cherché quelqu’un qui accompagnait Harry Maguire à l’avenir.

“S’ils peuvent obtenir quelqu’un de son expérience, 79 sélections pour la France – il a été là et l’a fait, il a joué dans de grands matchs, vainqueur de la Coupe du monde. Je pense que c’est une excellente signature.

«Ole Gunnar Solskjaer ne peut certainement pas se plaindre de ne pas avoir été soutenu.

«Pour acheter Sancho, vous avez maintenant Varane qui entre dans votre club… cela vous met un peu plus de pression, en tant que manager.

«Mais cela les met certainement en bonne place. Et si je regarde certains des quatre derniers des meilleures équipes de Premier League, Man City a un excellent quatre arrière.

« Liverpool quand ils ont leur meilleur demi-arrière est superbe. C’était la grande amélioration pour Man City l’année dernière, la façon dont John Stones et Ruben Dias ont vraiment bien joué ensemble, la façon dont ils l’ont fermé et ont eu une très bonne compréhension.

ð????«ð????· â????La plupart des fans du #MUFC seront ravis de l’arrivée de Varane dans le club.â???? ??¤?? â????Maguire & Varane serait un bon partenariat. C’est une mise à niveau par rapport à ce qu’ils ont eu dans le passé. ré?????? â????C’est une excellente signature!â???? Ray Parlour réagit au transfert potentiel de Raphaël Varane à Man United. ????´ pic.twitter.com/jXe0At4HCR – talkSPORT (@talkSPORT) 27 juillet 2021

« Si Manchester United pouvait aussi bien faire les choses… Harry Maguire ne rate pas beaucoup de matchs. S’il est en forme, il joue. Il s’est légèrement blessé à la fin de la saison, mais il a joué tous les matchs avant.

«Si vous pouvez le mettre ensemble avec Varane, je suis sûr qu’ils travailleraient sur un bon partenariat là-bas. Cela donne certainement à Manchester United une mise à niveau massive par rapport à ce qu’ils avaient auparavant.

