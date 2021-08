L’accord de signature de Lionel Messi avec le PSG comprend les paiements Crypto NFT Crypto new media

Lionel Messi, footballeur légendaire et six fois vainqueur du Ballon d’Or, a effectué un transfert de club historique du FC Barcelone au Paris Saint-Germain FC après 26 ans. La valeur déclarée du contrat de deux ans entre Messi et le PSG est de 41 millions de dollars de salaires annuels avec bonus. Cependant, un récent scoop d’un journaliste de Bloomberg suggère que la légende du football pourrait recevoir des jetons de fans crypto ou des NFT dans le cadre de son paiement.

LE PACKAGE FINANCIER PARIS ST GERMAIN DE LIONEL MESSI COMPREND LE PAIEMENT EN CRYPTO-DEVISE FAN TOKEN – SOURCE – * Walter Bloomberg (@DeItaone) 12 août 2021

Le transfert de Messi au PSG a été un choc et un déchirement pour les fans du Barça, surtout après avoir mentionné qu’il voulait rester au club. Le transfert n’était rien de moins que controversé, car des rapports indiquent que le transfert a été initié après que le club n’ait pas pu accepter un accord de renouvellement de contrat en raison de sa dette.

La révélation sur les jetons de fans crypto ne fait que renforcer le battage médiatique autour des jetons NFT. Les jetons non fongibles ou NFT ont été lancés pour la première fois en 2018 et jusqu’en 2021, ils étaient principalement utilisés comme jetons de fans par les principaux clubs sportifs, dont le PSG.

Le jeton PSG Fan se négocie actuellement à 40,45 $, mais pourrait voir une explosion haussière à la suite de la nouvelle.

Source : TradingView

Le prix du crypto fan token a plus que doublé à la suite de la signature de Messi et a atteint un ATH de 61,63 $ le 10 août, un jour après la confirmation du transfert de Messi au PSG. Le PSG est un jeton utilitaire sur la chaîne Chillz.

C’est une pièce crypto de $PSG, plus que doublée depuis que Messi était lié au club !!! pic.twitter.com/MZmJOJpPvd – Horcrux (@BlaugranaFC26) 9 août 2021

Les jetons de fans NFT verront-ils un autre rallye haussier?

Cette course haussière a vu une série de hausses de prix parmi différentes classes de crypto-monnaies. Le Bitcoin a d’abord augmenté au début de l’année, puis les jetons utilitaires, après quoi les jetons NFT tels que Chillz ont atteint leurs nouveaux ATH et le cycle s’est poursuivi. Alors que le marché de la crypto se remet de la phase baissière de deux mois et que Bitcoin et les altcoins entament la deuxième étape de cette course haussière.

La deuxième étape pourrait déclencher à nouveau un cycle de prix haussier similaire, y compris pour les jetons de fans NFT. Compte tenu de l’intensité des nouvelles sur le transfert de Messi, cela pourrait constituer un déclencheur potentiel pour un rassemblement de jetons de fans.

