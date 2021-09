L’accord De Vries “compliqué” pour Alfa Romeo en raison de la connexion avec Mercedes · .

Les espoirs de Nyck de Vries de passer en Formule 1 l’année prochaine pourraient être contrecarrés par la connexion du champion du monde de Formule E à Mercedes.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il souhaitait trouver une place pour De Vries sur la grille l’année prochaine après la promotion de George Russell dans l’équipe des champions du monde.

Cependant, la confirmation de Williams hier que le pilote soutenu par Red Bull Alexander Albon prendra la place de Russell dans l’équipe l’année prochaine, aux côtés de Nicholas Latifi, a fermé une porte à De Vries.

La seule avenue probable qui reste à De Vries pour entrer en Formule 1 est chez Alfa Romeo, qui a signé Valtteri Bottas pour occuper l’un de ses deux sièges la saison prochaine. Cependant, le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a déclaré à . que l’équipe cliente de Ferrari avait engagé des complications dans l’embauche d’un pilote soutenu par Mercedes.

“De Vries m’a l’air compliqué car il est fortement lié à Mercedes”, a déclaré Vasseur. “C’est beaucoup plus facile pour nous de traiter avec quelqu’un qui est sous contrat avec Ferrari qu’avec quelqu’un qui est sous contrat avec Mercedes.”

Le titulaire Antonio Giovinazzi, auparavant pilote junior chez Ferrari, reste à l’étude pour une quatrième saison au sein de l’équipe, a déclaré Vasseur.

“Il faisait partie de l’accord dans le passé et il fera partie de la discussion avec Ferrari”, a-t-il déclaré. “Nous avons un lien très fort et des discussions très ouvertes et ce ne sera jamais un problème de traiter avec Antonio et Ferrari.”

Cependant, Vasseur a admis que l’équipe envisageait de déménager pour l’un des pilotes de pointe de la Formule 2. Alpine est connu pour être désireux de trouver une place pour son pilote junior Guanyu Zhou, qui suit actuellement un autre de leurs juniors, champion en titre de Formule 3. Oscar Piastri, en tête du classement.

Pendant ce temps, Sauber, qui dirige l’équipe de F1 d’Alfa Romeo, avait également Theo Pourchaire, 18 ans, très bien noté dans son programme de pilote junior. Vasseur a l’intention de voir comment se dérouleront les prochaines manches de Formule 2 à Monza et Sotchi avant de prendre sa décision.

« D’ici la fin septembre, nous aurons une bonne image de la série junior », a-t-il déclaré. « Antonio fait partie de la famille, il a fait de belles démarches. Je pense que nous ne sommes pas pressés de prendre une décision si vous regardez l’image globale.

“Je veux me concentrer sur ce que nous faisons, leur donner le temps de montrer ce qu’ils peuvent faire, tous, et nous prendrons une décision probablement début octobre.”

