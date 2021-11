L’accord d’exclusivité Qualcomm de Microsoft pour Windows on Arm se terminerait bientôt

Qualcomm aurait un accord d’exclusivité avec Microsoft pour les licences Windows on Arm. La paire a lancé les ordinateurs portables Windows on Arm en 2016, et jusqu’à présent, nous n’avons vu aucun appareil lancé sans puce Qualcomm. XDA-Developers rapporte que Qualcomm a conclu un accord d’exclusivité sur Windows on Arm, mais qu’il expirera bientôt.

Le rapport intervient quelques jours après que MediaTek a tenu son sommet exécutif avec des membres des médias la semaine dernière, où il a partagé ses ambitions de créer sa propre puce pour Windows sur les PC Arm.

Si l’accord d’exclusivité de Microsoft est sur le point de se terminer avec Qualcomm, cela pourrait ouvrir la porte à de nombreux autres fournisseurs prenant en charge Windows on Arm. Samsung, MediaTek et même les puces M1 d’Apple pourraient éventuellement prendre en charge Windows on Arm.

Puce Qualcomm SQ1 personnalisée de Microsoft pour la Surface Pro X (à droite).Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Bien que vous puissiez exécuter Windows sur les Mac M1 d’Apple via le logiciel de machine virtuelle Parallels Desktop, Apple ne prend pas en charge Boot Camp sur les Mac M1 et Microsoft n’octroie de licence que la version Arm de Windows aux fabricants de PC. Reste à savoir si Microsoft accorderait ou non une licence Windows sur Arm à Apple, ou Apple prendrait en charge un tel scénario.

Microsoft a également travaillé sur la conception de ses propres processeurs basés sur Arm pour les serveurs et éventuellement les futurs appareils Surface. Le géant du logiciel a commencé à travailler sur ces nouvelles puces il y a plus d’un an, et des rapports suggèrent qu’elles seront principalement utilisées dans les serveurs des services cloud Azure de Microsoft.

Microsoft utilise actuellement des processeurs Intel pour la majorité de ses services cloud Azure, et la plupart de la gamme Surface de l’entreprise fonctionne sur des puces Intel. Microsoft a rompu avec la tradition pour travailler avec AMD et Qualcomm pour des puces personnalisées pour ses appareils Surface Laptop 3 et Surface Pro X. Il y a même des rumeurs selon lesquelles Microsoft travaille également avec AMD sur des processeurs d’ordinateurs portables basés sur Arm.