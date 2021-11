L’accord du Black Friday sur le son surround réduit de 100 $ l’Enclave CineHome II

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a beaucoup d’offres de divertissement à domicile dans la grande vente Black Friday 2021 d’Amazon cette année. Mais il n’y en a qu’un que vous devriez vérifier si vous voulez le meilleur du meilleur. C’est de loin notre offre de son surround Black Friday préférée !

Nous parlons d’un rabais extrêmement rare de 100 $ sur le Enclave CineHome II Système de son surround 5.1 sans fil pour cinéma maison. Cette configuration incroyable offre une qualité sonore qui vous épatera absolument !

Enclave CineHome II 5.1 Système de son surround home cinéma sans fil pour téléviseur – 24 bits Dolby Audio… Prix catalogue : 1 099,98 $ Prix : 998,98 $ Vous économisez : 200,03 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Si vous voulez une excellente offre Black Friday 2021 sur une barre de son compacte, il existe de bonnes options. il y a le Faisceau Sonos, bien sûr, et le Barre de son pour téléviseur Bose Solo 5 était à un prix avantageux avant qu’il ne soit épuisé. Le plus récent Barre de son pour téléviseur Bose a aussi une affaire très rare. Les deux sont incroyables et offrent une qualité sonore exceptionnelle dans des boîtiers compacts.

Si vous voulez quelque chose qui représente un grand pas en avant, le Barre de son Bose 300 a une remise rare. Mais si vous voulez un système audio home cinéma qui soit vraiment le meilleur des meilleurs, vous avez besoin d’un véritable système audio surround. Et il y a une offre en particulier que vous devez vraiment vérifier.

Meilleure offre de son surround Black Friday de 2021

Le système de haut-parleurs surround 5.1 sans fil Enclave CineHome II. Source de l’image : Enclave/Amazon

Si vous êtes un audiophile, il y a de fortes chances que vous soyez déjà assez familier avec Enclave Audio. C’est le roi des systèmes audio de cinéma maison, offrant une qualité sonore ultra-premium à des prix étonnamment raisonnables. Les systèmes de son surround de la société vont jusqu’à 1 600 $, mais vous pouvez facilement dépenser cinq fois plus pour des systèmes comparables de vrais rivaux. Et en ce moment, nous avons encore plus de bonnes nouvelles : vous n’aurez pas besoin de dépenser près de 1 600 $ pour obtenir un incroyable système Enclave Audio dès maintenant.

Les Enclave CineHome II Système de son surround 5.1 sans fil pour cinéma maison est un véritable système de son surround 5.1 qui produit une qualité audio époustouflante qui ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu auparavant. Il est entièrement sans fil, donc la configuration est un jeu d’enfant et vous ne sacrifierez rien par rapport à un système filaire. Le CineHome II d’Enclave offre un son époustouflant, plein et riche, avec des basses profondes du sous-marin inclus qui vous secouera hors de votre siège sans aucune distorsion, même lorsque vous augmentez le volume.

C’est bon ?

C’est l’un des nombreux systèmes que nous avons testés nous-mêmes, et nous ne pouvons pas croire à quel point la qualité sonore est bonne. Ce système transforme complètement l’expérience de visionnage de films, la rendant plus immersive que vous ne pouvez même l’imaginer. Nous avons testé de nombreux autres systèmes de son surround, mais nous n’avons rien trouvé de comparable à ce système, à moins que vous ne soyez prêt à dépenser des milliers de dollars. Et si vous avez actuellement une barre de son dans votre home cinéma ou votre salon et que vous vous demandez si le vrai son surround en vaut la peine, faites-nous confiance… ça vaut le coup.

Les Enclave CineHome II système vaut chaque centime, puis certains à son prix régulier de 1 100 $. Prenez-en un dès maintenant pendant qu’il est en vente sur Amazon pour le Black Friday 2021, cependant, et vous ne paierez que 998,98 $. C’est de loin notre offre de son surround Black Friday préférée !

