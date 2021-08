L’accord du Paris Saint-Germain avec Lionel Messi mettra fin à l’intérêt de Paul Pogba – Man United News And Transfer News

Le passage sensationnel de Lionel Messi de Barcelone au Paris Saint Germain aura un effet d’entraînement immédiat sur Manchester United en ce qui concerne l’avenir de Paul Pogba.

Messi a été libéré par Barcelone après que leur crise financière ait signifié que le club a estimé qu’il ne pouvait pas se permettre de lui donner un nouveau contrat et le PSG semble avoir sauté immédiatement, lui offrant un contrat de deux ou trois ans, selon différents rapports.

Et selon ESPN, si l’accord est conclu, il mettra immédiatement fin à la poursuite de Pogba par les géants français cet été.

“L’arrivée de Messi en Ligue 1 signifierait … que le PSG mettrait fin à son intérêt pour la signature du milieu de terrain de Manchester United Pogba, ce qui signifie qu’il résilierait son contrat à Old Trafford avant de devenir agent libre l’été prochain”, affirme le média.

ESPN rapporte également que l’arrivée de Messi pourrait persuader Kylian Mbappe de rester à Paris, mettant ainsi fin aux espoirs du Real Madrid de le signer.

Cela aussi atténuerait le fait que le PSG opte également pour Pogba, même si cela pourrait ouvrir la voie à la possibilité pour lui de rejoindre le Real.

Si les services de Mbappe ne peuvent pas être sécurisés au Bernabeu, les Blancos pourraient bien être sur le marché pour un autre galactique et avec Erling Haaland semblant intouchable cet été, Pogba pourrait être de retour en tête de la liste des souhaits de transfert espagnol. Mais c’est un long plan.

Certains diraient que l’intérêt du PSG pour Pogba était de toute façon discutable, car des rumeurs persistaient selon lesquelles il n’était pas intéressé à rejoindre la formation française.

On pense que Pogba veut jouer au plus haut niveau et vient également d’une famille qui soutient Marseille.

Avec la ligue française commençant à ressembler davantage à une course à un cheval et la ligue espagnole dans le désarroi en raison de l’implosion de Barcelone, la Premier League, en ce moment, semblerait être la ligue la plus forte du monde par une certaine marge.

Cela pourrait encourager l’ambitieux Pogba à voir son avenir à United après tout et le tenter de signer la nouvelle offre de contrat qui est sur la table.

Le scénario le plus probable reste que le Français débutera la saison à Old Trafford et sa destination ultime ne deviendra plus claire qu’une fois que le monde du football se sera calmé de son chaos actuel.