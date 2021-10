L’accord du sénateur Pro-Crypto Stablecoin doit être soutenu | Invezz

La question de savoir si les pièces stables sont sûres à utiliser si elles ne sont pas soutenues par de l’argent est devenue un sujet très brûlant récemment après que le président de la SEC, Gary Gensler, a exprimé la première fois la question. Maintenant, ses opinions sont apparemment reflétées par Cynthia Lummis, une sénatrice républicaine pro-crypto bien connue, indiquant que Lummis partage les préoccupations de Gensler.

La prudence concernant les pièces stables a également conduit Lummis à dire qu’elles devraient être garanties en espèces, régulièrement auditées et potentiellement également émises par les banques.

Les Stablecoins doivent être adossés à des espèces et leurs émissions doivent être auditées

La sénatrice a fait part de son point de vue ce mercredi lors d’un discours devant l’ensemble du Sénat. Il a non seulement fait référence aux pièces stables ordinaires, mais également aux CBDC. Lummis a noté que l’utilisation de pièces stables présente de nombreux avantages, tels que des paiements plus rapides et moins chers entre les particuliers et les entreprises.

Il a également noté qu’ils offrent de nouvelles opportunités de marché et favorisent l’inclusion financière. Cependant, ils comportent également de nouveaux risques, et la principale préoccupation est la confiance dans leur soutien.

Comme on le sait, les pièces stables sont des crypto-monnaies immunisées contre la volatilité grâce au fait que chaque devise est adossée à une certaine quantité de monnaie traditionnelle, généralement l’USD. Cependant, s’il y avait plus de pièces stables que l’argent qui les soutient, le prix de chaque pièce chuterait. Par conséquent, ces crypto-monnaies, adossées à de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, doivent être régulièrement auditées et toujours entièrement adossées.

Lummis a également insisté sur le fait que les pièces stables doivent se conformer aux lois et aux sanctions anti-blanchiment. Pour s’en assurer, il a suggéré qu’ils ne devraient être émis que par des institutions de dépôt, des fonds du marché monétaire et des véhicules similaires.

Gensler et Lummis ne sont pas les seuls à se tourner vers les pièces stables. En fait, ils semblent être devenus la principale préoccupation réglementaire aux États-Unis, même le sénateur Warren Davidson, un autre partisan de la cryptographie, a déclaré qu’ils pourraient répondre à la définition de la sécurité. Bien sûr, ils ne promettent pas de possibilité de profit, mais ils offrent le maintien d’une valeur spécifique, a fait valoir Davidson, convenant que cela suffit à lui seul pour inciter à des audits réguliers des réserves des sociétés émettrices.

