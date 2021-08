L’accord Echo Buds tombe à 90 $, soit 100 $ de moins que les AirPods Pro

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous êtes à la recherche de nouveaux AirPods Apple, aujourd’hui est définitivement le jour pour en acheter une paire. Sérieusement, vous ne trouverez pas de meilleures offres que celles proposées par Amazon en ce moment. Voulez-vous l’entrée de gamme AirPod 2? Vous paierez 159 $ si vous les achetez chez Apple. Rendez-vous plutôt sur Amazon, cependant, et ils ne coûtent que 113,99 $. C’est fou! Ou, si tu veux AirPods 2 avec étui de chargement sans fil, ils ne coûtent que 129,98 $ aujourd’hui sur Amazon. C’est une remise énorme par rapport au prix de 199 $ d’Apple. Et enfin, vous pouvez économiser 69 $ dès maintenant et acheter une paire de AirPods Pro pour seulement 189,99 $. C’est un prix de vente épique qui correspond à Prime Day 2021. Mais si vous profitez d’Amazon Bourgeons d’écho à la place, vous obtiendrez des écouteurs antibruit pour seulement 89,99 $.

C’est 100 $ de moins que les AirPods Pro… même s’ils sont en vente au prix le plus bas de l’année d’Amazon !

Echo Buds (2e génération) Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure offre Echo Buds depuis Prime Day

d’Amazon Bourgeons d’écho et Echo Buds avec étui de chargement sans fil étaient tous deux des best-sellers lors du Prime Day 2021 plus tôt cette année. Bien sûr, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ils se sont si bien vendus.

Tout ce que vous avez à faire est de lire certaines critiques d’Amazon pour voir à quel point ces véritables écouteurs sans fil sont appréciés. Vous trouverez la même chose si vous recherchez des avis sur des blogs. Les gens adorent absolument les écouteurs sans fil d’Amazon. Ils offrent une qualité sonore exceptionnelle, une excellente autonomie de la batterie et la même commodité sans fil que vous obtenez avec les AirPod. Ils ont également une suppression du bruit de premier ordre, que les gens aiment tant. En plus de cela, vous obtenez un accès instantané à Alexa, Siri ou Google Assistant, selon votre préférence. La seule chose qu’ils n’offrent pas par rapport aux autres principales options est un prix exorbitant.

Avec un prix de détail de 120 $, les Echo Buds sont tellement moins chers que des écouteurs comparables dotés de la technologie de suppression active du bruit. Ensuite, de temps en temps, Amazon proposera un accord Echo Buds qui les rendra encore plus attrayants. C’est le cas en ce moment. Rendez-vous sur Amazon et vous trouverez Bourgeons d’écho en vente pour seulement 89,99 $. C’est le prix le plus bas depuis Prime Day, et c’est 100 $ de moins que le coût actuel des AirPods Pro. Ou, si vous souhaitez passer à Echo Buds avec étui de chargement sans fil, ils vous coûteront 109,99 $. Vous économisez toujours 80 $ par rapport aux AirPods Pro, et c’est alors que les écouteurs d’Apple sont au prix le plus bas de l’année !

Vous ne voulez vraiment pas manquer cette superbe offre Echo Buds.

Voici les principaux points à retenir :

Les Echo Buds d’Amazon offrent une qualité audio impressionnante grâce à des haut-parleurs haut de gamme La qualité sonore est nette et équilibrée avec des basses profondes La suppression active du bruit bloque les sons indésirables afin que vous puissiez profiter de votre musique ou de vos podcasts ils sont parfaits pour les entraînements La grande autonomie de la batterie vous offre jusqu’à 5 heures de lecture de musique par charge L’étui de chargement inclus ajoute 15 heures supplémentaires d’autonomie Une charge rapide de 15 minutes avec l’étui ajoute 2 heures de lecture de musique L’étui de chargement sans fil en option fonctionne avec n’importe quel chargeur certifié Qi La fonction mains libres Alexa vous permet d’accéder à toutes les compétences d’Alexa en déplacement Également compatible avec Siri et Google Assistant

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

