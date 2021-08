L’accord entre LaLiga et le fonds CVC pourrait avoir des répercussions… au Brésil

19/08/2021 à 10h54 CEST

.

L’accord de la Liga avec le fonds CVC, approuvé par 38 clubs de première et deuxième division espagnole, aura un impact sur le football brésilien, qui prend déjà des mesures à cet égard., a prévenu ce mercredi l’avocat et spécialiste du droit international du sport Eduardo Carlezzo.

« En juin de cette année, l’attention de tous a été attirée sur l’annonce que les clubs veulent enfin créer une ligue nationale pour gérer les séries A et B du championnat brésilien“Et avec l’accord en Espagne, des pays comme l’Italie, les États-Unis et le Brésil, entre autres, vont dans cette direction, a déclaré Carlezzo.

Selon l’avocat, qui a déjà plaidé devant la FIFA pour le compte de clubs et fédérations de divers pays, au Brésil “des gestionnaires de fonds et de ressources étrangers seraient intéressés à mener toute négociation avec cette entité en gestation”, qui serait une version locale de la Liga.

Parmi les compétences d’une nouvelle entité, serait de “négocier collectivement un nouvel accord pour la transmission des matchs à partir de 2025”, a commenté l’avocat brésilien dans un communiqué.

BTG, l’une des principales banques d’investissement au Brésil, est entrée sur le marché du sport en juillet de cette année et, selon le spécialiste, la réflexion “à plus petite échelle et vitesse” du monde du football business en Europe dans le pays sud-américain. commencera parce qu’il « entre dans le radar des investisseurs étrangers ».

Ainsi, il est possible de « répliquer une stratégie similaire à celle mise en œuvre par le City Football Group et d’acheter des clubs dans différents pays. Et cela au Brésil c’est chercher des talents, les meilleurs joueurs et les emmener en Europe ou aux gains sportifs et financiers. avec ces transferts ».

Il y a suffisamment de raisons d’imaginer que nous avons un horizon à long terme bien défini, qui sera sans aucun doute un inducteur de plus d’affaires dans le secteur. En fin de compte, quiconque se lance pour investir dans le football sait qu’il se lance dans une opération à long terme », a-t-il cité.

L’accord conclu en Espagne, dont le Real Madrid, Barcelone, l’Athletic de Bilbao et Oviedo se sont abstenus de signer, permettra une injection d’environ 2 700 millions d’euros pour la compétition nationale.