L’accord est « conclu à 95 % » alors que Liverpool est brûlé comme Man Utd au-dessus de l’objectif principal

Liverpool devrait manquer la cible du transfert Karim Adeyemi, le talentueux adolescent allemand étant apparemment sur le point de déménager ailleurs.

L’avant-centre, 19 ans, est l’une des propriétés les plus en vogue du football européen en ce moment. En effet, Adeyemi a déjà 15 buts en seulement 22 apparitions pour la campagne.

Cela comprend 11 en Bundesliga autrichienne, où Salzbourg est en tête avec une avance de 12 points. Il a également réussi trois buts en Ligue des champions. Salzbourg semble également prêt à atteindre le tour suivant, après avoir récolté sept points en cinq matches.

Salzbourg est actuellement deuxième de son groupe, Séville à un point et Wolfsburg, quatrième, juste un point plus loin.

Cependant, s’ils se qualifient pour les huitièmes de finale pour la première fois, ils devront peut-être le faire sans leur homme vedette.

En effet, la concurrence pour l’international allemand est naturellement féroce. Barcelone, le Bayern Munich et Chelsea ont tous été présentés comme des destinations potentielles.

En tant que tel, Barcelone aurait contacté son agent pour essayer de proposer un transfert au Camp Nou.

Barcelone obtient également le snob d’Adeyemi

Cependant, Sky Deutschland affirme qu’Adeyemi a snobé les ouvertures du Barça. De plus, bien qu’il sache que Jurgen Klopp est un grand admirateur, il semble qu’il ne pense pas non plus à un déménagement à Anfield.

Et son prochain coup ne surprendra peut-être pas autant, étant donné qu’il répète un chemin familier.

En effet, selon Sky Deutschland, Adeyemi a donné sa parole sur un transfert au Borussia Dortmund.

Ils déclarent qu’il a déjà dit oui au transfert et qu’il est « déjà terminé à 95% ». En tant que tel, il semble que Liverpool sera brûlé de la même manière que Manchester United l’a fait en janvier 2020 contre Erling Haaland.

L’attaquant norvégien a fait le même transfert de Salzbourg au Westfalenstadion et n’a pas regardé en arrière.

Et Adeyemi espère avoir le même succès que Haaland avec Black & Yellow. En effet, le rapport indique qu’il considère un passage en Bundesliga comme l’occasion idéale d’attirer l’attention de Hansi Flick avant la Coupe du monde 2022.

Karim Adeyemi pourrait exiger des frais énormes

Le contrat d’Adeyemi à Salzbourg court jusqu’en 2024 et exigera donc des honoraires importants pour ses services.

En effet, des rapports du mois dernier ont indiqué que Dortmund était prêt à payer 30 millions de livres sterling pour ses services. En outre, ils seraient prêts à conclure un accord d’une valeur de 80 000 £ par semaine.

Mais le président de Salzbourg Harald Lurzer tentera de convaincre Adeyemi de rester jusqu’à l’été, cependant.

Lors d’une interview avec Bayern Insider, Lurzer a parlé ouvertement de l’avenir de l’attaquant.

« Nous sommes conscients que Karim passera probablement à l’étape suivante l’été prochain. Nous ne voulons pas mettre d’obstacles sur le chemin », a-t-il déclaré.

Cependant, il semble qu’Adeyemi ait l’intention de faire le pas avec un accord qui devrait bientôt être confirmé.

LIRE LA SUITE: « On me le dit » – une source de confiance partage des nouvelles massives sur l’avenir de Salah