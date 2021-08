L’accord «extrémiste» de Nicola Sturgeon a été scellé en tant que chef du SNP pour signer la «coalition du chaos» | Politique | Nouvelles

in

Les co-dirigeants des Verts écossais Patrick Harvie et Lorna Slater devraient siéger au gouvernement de Nicola Sturgeon dans le cadre d’un nouvel accord de coopération. L’accord, qui a été négocié au cours de l’été après que le SNP a perdu un siège de la majorité lors des élections de mai, a été annoncé vendredi dernier et a depuis été soutenu par le comité exécutif national du parti au pouvoir.

Les deux ministres détiendront des portefeuilles liés à l’environnement avec un poste responsable des compétences vertes, de l’industrie de l’énergie et de l’environnement naturel.

Pendant ce temps, l’autre sera chargé de décarboner les logements et les transports et le secteur locatif.

Cependant, l’administration dirigée par le SNP est aujourd’hui accusée d’avoir confié des postes clés au gouvernement à des « extrémistes » qui décimeraient la croissance économique de l’Écosse.

Murdo Fraser MSP, porte-parole de la récupération écossaise de Tory Covid, a affirmé que le co-leader des Verts écossais était “la propre Laurel et Hardy” de Nicola Sturgeon.

Mais il a souligné que leur donner le pouvoir « ne sera pas une question de rire pour les entreprises de toute l’Écosse ».

M. Fraser a ajouté : « Ni Patrick Harvie ni Lorna Slater ne devraient être à proximité de décisions financières clés qui auront un impact sur les emplois et les entreprises.

«Leur influence croissante est un danger pour notre industrie pétrolière et gazière et les 100 000 emplois qu’elle soutient.

« Les Verts cherchent à saper l’avenir du secteur de la mer du Nord à chaque instant, et Nicola Sturgeon leur donne une plus grande plate-forme pour le faire.

LIRE LA SUITE: Les contribuables font face à une facture d’un million de livres sterling pour les spécialistes de l’essorage de Sturgeon et SNP

« C’est une véritable inquiétude qu’un duo anti-emploi puisse avoir un siège régulier à la table du Cabinet, tandis que les entreprises sont exclues du processus décisionnel. »

L’ancien secrétaire écossais à la justice, Kenny MacAskill, a déclaré: “C’est un accord louche qui place des verts dans des postes ministériels mais aura de graves conséquences pour certains aspects de la vie écossaise.”

Robert Kilgour, président de Scottish Business UK pro-Union, a déclaré : « Maintenant qu’ils voient que les mantras anti-croissance des Verts sont intégrés directement dans les couloirs du pouvoir, les chefs d’entreprise seront pardonnés de supposer que le gouvernement SNP a renoncé à prendre au sérieux la croissance post-pandémique.

“Le gouvernement écossais, y compris ses nouveaux ministres verts, doit donc faire comprendre aux entreprises qu’elles ne laisseront pas la raison sous-jacente de cet arrangement – la poursuite acharnée d’un nouveau référendum pour briser le Royaume-Uni – faire obstacle à l’emploi et la récupération.”

A NE PAS MANQUER :

Le Royaume-Uni « cimente sa place » en Europe pour les investissements [LATEST]

Les cotes d’approbation de Sturgeon tombent à un “plus bas” dans un nouveau sondage [REVEAL]

Les marques vétérans du SNP s’attaquent aux « automutilations inutiles » des Verts [INSIGHT]

Cependant, la nomination de M. Harvie et de Mme Slater en tant que ministres écossais est soumise à l’approbation de l’accord de coopération par les membres verts dimanche.

Les règles internes du parti stipulent que si les membres rejettent l’accord, il ne peut pas aller de l’avant.

Le gouvernement écossais annoncera qui prendra chaque portefeuille la semaine prochaine si l’accord est confirmé.

M. Harvie a déclaré: “Avec les Verts au gouvernement, nous serions en mesure d’apporter des changements positifs comme la lutte contre les émissions de l’Écosse, la protection de la nature, la promotion des droits des locataires.

“Proposer une législation sur l’égalité en retard et organiser un référendum sur l’indépendance.

“Je suis fier de notre démocratie de parti dynamique et j’ai hâte de discuter et de débattre de cet accord avec les membres samedi et s’ils le soutiennent, ils peuvent être assurés que nous ne perdrons pas de temps à nous mettre au travail pour mettre en œuvre ce programme de transformation.”

Mme Slater, qui a été élue pour la première fois en mai, a déclaré : « Le moment est venu pour l’Écosse d’intensifier ses efforts pour décarboniser notre économie et investir dans un avenir plus vert et indépendant.

“L’accord de coopération que nous avons négocié placerait les Verts au cœur de la prise de décision en ce moment crucial et si nos membres l’approuvent, j’ai hâte de conduire un changement au sein du gouvernement.”

Le duo sera le premier Vert à entrer au gouvernement dans l’histoire politique du Royaume-Uni.

Le Premier ministre écossais a également exhorté les membres du SNP à soutenir un accord avec les Verts écossais pour « cimenter la majorité indépendantiste à Holyrood ».

Les membres ont la possibilité d’avoir un vote consultatif sur la question, bien que cela ne soit pas contraignant pour le parti.