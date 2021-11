L’accord Fire TV Stick 4K pour le Black Friday est désormais disponible sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Cherchez-vous des exemples d’offres de qualité Black Friday qui sont encore disponibles actuellement sur Amazon ? Eh bien, nous avons l’embarras du choix. Mais il existe un accord Fire TV Stick 4K qui pourrait être plus attrayant qu’autre chose.

Avant d’en arriver là, voyons d’autres offres du Black Friday qui viennent d’être mises en ligne sur Amazon. Vous pouvez acheter l’excellent Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente pour seulement 24,98 $. De plus, vous pouvez obtenir un crédit Amazon de 30 $ avec la promotion Amazon Key. L’incroyable Friteuse à air intelligente Proscenic T21 avec Alexa est en vente pour seulement 89 $ au lieu de 129 $. Il faudrait être fou pour laisser passer ça. Le tout nouveau d’Apple AirPods Pro avec MagSafe sont en vente pour 189,99 $, ce qui est fou. En réalité, tous les AirPod d’Apple sont aux prix les plus bas de la saison, comme AirPods 2 avec chargement sans fil pour seulement 149,99 $.

Mais attendez de voir l’offre Black Friday d’Amazon sur la toute nouvelle mise à niveau Fire TV Stick 4K qui vient de sortir !

Offre Fire TV Stick 4K pour le Black Friday

Amazon a publié un communiqué de presse plus tôt cette année annonçant tous les produits les plus vendus de Prime Day 2021. Maintenant, l’article le plus vendu au monde de Prime Day est de retour en vente au même prix bas de tous les temps avant le Black Friday !

Mais attendez, car c’est encore mieux que ça. La version en vente actuellement est un tout nouveau modèle qui n’était même pas disponible le Prime Day.

Prime Day 2021 était évidemment énorme pour les offres d’appareils Amazon, et c’est le cas chaque année. Presque tous les produits matériels populaires de marque Amazon étaient en vente avec une remise importante. Inutile de dire que tous les appareils Fire TV les plus populaires de la société ont également été réduits. Malheureusement, toutes ces bonnes affaires ont disparu à la fin du Prime Day. Cela signifie que vous avez manqué si vous n’en avez pas profité plus tôt cette année.

Heureusement, nous avons de bonnes nouvelles si vous les avez manquées. Les offres du Black Friday sont arrivées et l’article le plus vendu de Prime Day 2021 est de retour à son prix le plus bas jamais enregistré !

Les 50$ Fire TV Stick 4K est disponible dès maintenant pour 24,99 $. Cela signifie que le dongle multimédia en streaming le plus puissant d’Amazon est en vente au même prix que le Fire TV Stick moins cher. Il faudrait être fou pour acheter le modèle FHD alors que vous pouvez obtenir 4K et HDR pour encore moins en ce moment. De plus, comme nous l’avons mentionné, il s’agit d’une toute nouvelle version avec les fonctionnalités les plus récentes et les plus performantes.

Peu importe si vous cherchez à ajouter des applications de streaming à un téléviseur « muet » ou si vous en avez assez de la terrible interface propriétaire intégrée à votre téléviseur intelligent. Dans les deux cas, c’est un excellent moyen d’économiser de l’argent sur l’un des meilleurs appareils de streaming du moment.

Faits rapides sur le bâton de feu

Il va sans dire que le Fire TV Stick 4K est le meilleur lecteur multimédia en continu d’Amazon. C’est particulièrement vrai pour la nouvelle version avec des composants internes mis à jour et la nouvelle télécommande vocale Alexa. C’est une valeur incroyable à 50 $, mais en ce moment, il est en vente pour la moitié de ce prix pour le Black Friday. Ne manquez pas !

Le Fire TV Stick 4K est le lecteur multimédia en streaming le plus puissant d’Amazon avec le facteur de forme de dongle populaire Prend en charge tous vos services de streaming préférés comme Netflix, HBO Max, Apple TV+, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Peacock, Paramount+, Discovery+ et tellement plus. Vous pouvez également diffuser gratuitement avec Tubi, Pluto TV, IMDb TV et d’autres services de streaming gratuits De nombreux jeux et autres applications parmi lesquels choisir dans l’App Store d’Amazon La télécommande vocale Alexa incluse vous permet de contrôler votre contenu et plus encore avec votre voix Vous pouvez utilisez également les commandes vocales Alexa pour vérifier la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore Prend en charge 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+ Fire TV vous donne accès à plus de 500 000 films et épisodes télévisés différents Les membres Amazon Prime obtiennent accès gratuit à Amazon Prime Video

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (50%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

