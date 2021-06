L’accord fiscal du G7 verra Apple payer des impôts plus élevés en Europe

Un accord fiscal du G7 verra Apple payer des taxes plus élevées sur ses ventes européennes, deux aspects de l’accord ayant un impact sur les résultats de la société de Cupertino.

Un accord de principe a été conclu ce week-end entre les pays du G7 – les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada, l’Italie et le Japon – et l’Union européenne…

Premièrement, il a été convenu que les pays fixeront un taux d’imposition global minimum des sociétés de 15 %. Apple verse actuellement un taux inférieur de 12,5 % à l’Irlande, où se trouve son siège européen. Cela signifie que tous les bénéfices acheminés vers l’Irlande à partir des ventes dans les 27 pays de l’UE, plus le Royaume-Uni, seront soumis au taux d’imposition le plus élevé.

Deuxièmement, Apple a historiquement évité de payer l’impôt sur les sociétés à des pays européens individuels, enregistrant plutôt tous les bénéfices en Irlande. L’accord fiscal conjoint UE/G7 mettra également fin à cette pratique, car les entreprises multinationales seront imposées localement sur au moins 20 % des bénéfices au-dessus d’une marge de 10 %.

En retour, les pays européens qui ont imposé ou prévu des «taxes numériques» sur les entreprises technologiques – comme le Royaume-Uni et la France – les abandonneront. Les taxes numériques étaient une mesure provisoire visant à imposer un faible taux d’imposition sur les revenus plutôt que sur les bénéfices sur les ventes dans ce pays, conçues pour empêcher des entreprises comme Apple de déclarer leurs bénéfices dans des pays à faible imposition comme l’Irlande.

L’accord a été annoncé dans un communiqué.

Nous soutenons fermement les efforts en cours dans le cadre du cadre inclusif G20/OCDE pour relever les défis fiscaux découlant de la mondialisation et de la numérisation de l’économie et pour adopter un impôt minimum mondial.

Nous nous engageons à parvenir à une solution équitable sur l’attribution des droits d’imposition, les pays du marché se voyant attribuer des droits d’imposition sur au moins 20 % des bénéfices dépassant une marge de 10 % pour les entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables. Nous assurerons une coordination appropriée entre l’application des nouvelles règles fiscales internationales et la suppression de toutes les taxes sur les services numériques, et d’autres mesures similaires pertinentes, sur toutes les entreprises.

Nous nous engageons également à appliquer un impôt minimum global d’au moins 15 % pays par pays.