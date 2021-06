L’accord fiscal technologique «sismique» de Rishi Sunak prouve que le Brexit La Grande-Bretagne est le leader mondial | Politique | Nouvelles

Rishi Sunak fait l’éloge de l’accord fiscal du G7 sur la fiscalité des entreprises

L’accord pourrait augmenter les recettes du Trésor de plusieurs milliards et mettre fin à l’évasion fiscale légale des géants en ligne tels qu’Amazon, Google et Facebook. L’annonce révolutionnaire intervient alors que Boris Johnson a révélé qu’il utiliserait le sommet du G7 des dirigeants mondiaux de cette semaine à Cornwall pour faire avancer les plans de vaccination du monde d’ici la fin de 2022. M. Sunak, qui a négocié l’accord fiscal après deux jours de réunions finales chargées qui s’est terminé hier, a déclaré qu’il avait répondu aux questions soulevées par ceux qui suggéraient que l’influence britannique diminuerait après le Brexit.

Il est également apparu que le « soft power » inégalé du pays a joué un rôle essentiel dans la fin des divisions sur la taxation des entreprises de technologie, les ministres des Finances étrangers et leurs fonctionnaires étant impressionnés par des entretiens à Lancaster House, le manoir londonien où la série télévisée à succès de Netflix La Couronne est filmée. .

S’adressant à des journalistes quelques heures seulement après avoir conclu son accord, M. Sunak a déclaré : « Ce que cela démontre, c’est que nous, en tant que pays, pouvons jouer un rôle de leader.

« Diverses personnes ont demandé que fait le Royaume-Uni après le Brexit ? Notre position dans le monde a-t-elle diminué ? Les gens nous écoutent-ils ?

«Je pense que c’est l’un des nombreux exemples, espérons-le, du Royaume-Uni jouant incontestablement un rôle de leader. C’est le Royaume-Uni qui fait son travail, qui joue ce rôle de leader sur des sujets qui aident la vie des gens.

“J’espère que les gens sont fiers que le Royaume-Uni ait intensifié ses efforts et l’ait fait.”

Le nouvel accord fiscal mondial convenu par les pays du G7 des plus grandes économies du monde fixera un taux d’imposition minimum mondial des sociétés de 15 pour cent sur les bénéfices.

Rishi Sunak a négocié l’accord fiscal après deux jours de réunions finales chargées (Image: Simon Walker HM Treasury)

Après des mois de travail intense, M. Sunak – qui en a fait sa priorité absolue pour 2021 après le budget – a aidé à persuader les Américains d’accepter un arrangement selon lequel les grandes entreprises technologiques devront payer une part plus équitable d’impôts.

Il a été aidé par une pression mondiale croissante sur la question, le Canada, la France et l’Italie du G7 envisageant tous une taxe sur les services numériques aux côtés de la Grande-Bretagne.

L’Espagne, la République tchèque, l’Autriche, l’Indonésie, la Malaisie et la Turquie font également avancer l’agenda en Europe et parmi les économies émergentes.

Avec des entreprises telles qu’Amazon n’ayant pas légalement à payer le même niveau de

fiscalité comme les magasins de rue et autres, M. Sunak a fait valoir que le système est obsolète. Tant qu’il sera ratifié par les États-Unis, le nouvel accord signifiera que les entreprises qui migrent vers des économies à faible taux d’imposition, comme l’Irlande, devront payer des frais supplémentaires sur leurs bénéfices dans chaque pays.

Ils ne pourront plus non plus regrouper leurs bénéfices dans des pays individuels.

M. Sunak a déclaré: «Ces réformes fiscales sismiques sont quelque chose que le Royaume-Uni a demandé et constituent un prix énorme pour le contribuable britannique – créant un système fiscal plus juste et adapté au 21e siècle.

Le chancelier Rishi Sunak pose avec ses collègues ministres des Finances à Lancaster House à Londres (Image: NC)

« Il s’agit d’un accord véritablement historique et je suis fier que le G7 ait fait preuve d’un leadership collectif à ce moment crucial de notre reprise économique mondiale.

L’accord sera maintenant présenté au sommet du G20 en Espagne à l’automne, puis

les 37 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Une source du Trésor a déclaré que la chancelière était en pourparlers avec les géants mondiaux de la technologie et qu’ils étaient résignés à l’introduction d’une taxe mondiale.

L’année dernière, il est apparu que le géant de la vente au détail Amazon avait payé 293 millions de livres sterling d’impôts au Royaume-Uni en 2019, tandis que ses ventes avaient bondi de 26% à 13,73 milliards de livres sterling.

En 2020, Google a payé 50 millions de livres sterling sur un chiffre d’affaires britannique de 1,8 milliard de livres sterling.

Le Royaume-Uni est considéré comme le plus grand utilisateur d’achats en ligne, ce qui a mis davantage de pression sur la rue principale.

M. Sunak discute du plan avec un collègue chef des finances (Image: NC)

M. Sunak envisage maintenant des prélèvements tels qu’une taxe de livraison et une réduction des tarifs commerciaux sur les magasins traditionnels et le secteur de l’hôtellerie.

Parlant de l’accord fiscal de M. Sunak, une source du Trésor a déclaré: “Je pense que la plupart des entreprises technologiques s’attendaient à ce que quelque chose se passe et elles préféreraient de loin avoir une solution globale. Parce qu’en ce moment, ils traitent avec des pays qui font leur propre truc de différentes manières.

« J’imagine qu’ils apprécieraient probablement le fait qu’ils auront une approche globale cohérente à cet égard.

« Mais ce que je leur dirais, comme à toutes les entreprises, c’est que cela doit être juste.

« Notre modèle doit être juste aux yeux de tous nos citoyens et il est clair que le modèle actuel n’est pas juste. Ce que nous devons faire, c’est uniformiser les règles du jeu et c’est ce que cet accord a commencé à faire aujourd’hui. Une taxe sur les services numériques initialement proposée par M. Sunak était estimée à 500 millions de livres sterling, mais les nouvelles règles pourraient signifier un coup de pouce de milliards pour l’Échiquier.

Une source du Trésor a déclaré qu’il était “trop ​​tôt” pour calculer le montant exact de l’impôt supplémentaire attendu à la suite des changements.

L’accord était la première partie d’un sommet du G7 qui se déplacera cette semaine à Carbis Bay, à Cornwall, avec l’environnement et le coronavirus à l’ordre du jour.

Les ministres des Finances ont également convenu d’effectuer des audits sur le changement climatique pour les entreprises, qui ont été testés en Grande-Bretagne, et de durcir les règles sur la protection de la faune et la prévention de la déforestation illégale.

Pendant ce temps, l’hôte du sommet, M. Johnson, demandera aux dirigeants des sept plus grandes économies de s’unir pour mettre fin au fléau des coronavirus dans le monde. Le Premier ministre les exhortera à s’unir pour financer un programme international de vaccination qui garantira que tout le monde est vacciné.

Il demandera aux dirigeants, dont le président américain Joe Biden et de hauts responsables de l’UE, de prendre des engagements concrets pour vacciner le monde entier contre le virus d’ici la fin de 2022.

S’exprimant avant le sommet, le Premier ministre a déclaré : « Les dirigeants des plus grandes démocraties du monde se réuniront à un moment historique pour nos pays et pour la planète.

M. Sunak dit que l’accord prouve que le Brexit, la Grande-Bretagne est un leader mondial (Image: .)

« Le monde attend de nous que nous relevions le plus grand défi de l’après-guerre : vaincre Covid et mener une reprise mondiale guidée par nos valeurs communes.

« Vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine serait le plus grand exploit de l’histoire de la médecine.

« J’appelle mes collègues dirigeants du G7 à se joindre à nous pour mettre fin à cette terrible pandémie et je m’engage à ne plus jamais permettre que la dévastation causée par le coronavirus se reproduise. »

La conférence comprendra également les premiers ministres du Japon, du Canada et de l’Italie, ainsi que le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil seront également présents ainsi que des dirigeants d’Australie, d’Afrique du Sud, de Corée du Sud et le secrétaire général de l’ONU António Guterres.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui fait face à un pic de Covid dans son pays, se joindra par liaison vidéo.