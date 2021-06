L’accord Lakers-Drummond qui a retiré Marc de l’équipe

La saison de Marc Gasol a été assez difficile. Le pivot a signé pour les Lakers avec l’intention d’obtenir le deuxième anneau de sa carrière et a été titulaire lors de la première partie du parcours, mais la signature d’André Drummond a perturbé ses plans et son rôle dans la rotation de Frank Vogel. Dès l’arrivée de son partenaire en position, Marc est passé de près de 20 minutes par match à n’être sur la piste que de 16, avec de nombreuses nuits au cours desquelles il n’a même pas sauté sur la piste. Cela a exaspéré l’Espagnol, qui a fait part à la presse de son mécontentement. Oui, Après l’élimination des Angelenos, il a précisé que s’il n’était pas sorti c’était parce qu’il devait penser à sa famille, qui n’aurait pas pu changer de décor si tôt après seulement quelques mois à Los Angeles.

Quelques jours après les déclarations de Marc, le journaliste américain Marc Stein a révélé l’accord que les Lakers ont conclu avec Drummond pour le signer et comment il a déplacé les Espagnols de la propriété. Dans un article collecté dans SB Nation, on parle de la promesse de Los Angeles au joueur d’être le pivot principal, assurant ainsi sa signature sur le marché hivernal pour un peu plus de 700 000 $, un chiffre inférieur à ce qu’il aurait pu réaliser dans d’autres équipes et qui correspondait à la salaire spatial que les Lakers avaient à l’époque.

Drummond est arrivé et Frank Vogel a tenu parole, plaçant Marc et donnant à Drummond plus de minutes. juste au moment où Anthony Davis revenait de sa blessure spectaculaire, qui a rendu le rôle de l’Espagnol résiduel. Bien sûr, voyant que la nouvelle signature n’était pas la solution, Vogel a voulu augmenter les minutes de Marc dans la série contre les Suns, ce qui n’a pas fonctionné pour les Lakers, qui ont subi un revers après l’autre, dont beaucoup sous forme de blessures. . À présent, Les Lakers sont éliminés et Marc a un été devant lui dans lequel il devra disputer les Jeux Olympiques… et prendre des décisions. Ça c’est sûr.