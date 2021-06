L’accord M1 iMac offre un nouveau plus bas historique sur Amazon, plus

Nous entrons dans le week-end avec toutes les meilleures offres d’aujourd’hui, avec en tête d’affiche un nouveau plus bas historique sur l’iMac M1 24 pouces d’Apple. C’est à côté des toutes premières remises sur les tout nouveaux étuis AirTags de Spigen de 15 $ et cette vente Best Buy Apple de 3 jours pour la fête des pères. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’accord Apple 24 pouces M1 iMac tombe à un nouveau plus bas historique

Amazon propose actuellement l’iMac Apple 24 pouces M1 pour 1 250 $. Récupérant normalement 1 299 $, vous envisagez des économies de 49 $, l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente de 8 $ pour marquer un nouveau plus bas historique d’Amazon. De plus, les acheteurs d’Expercom, un détaillant autorisé d’Apple, pourront prendre jusqu’à 127 $ de rabais également une sélection de modèles haut de gamme.

Le nouvel iMac 24 pouces d’Apple arrive pour la première fois avec un processeur M1 intégré. Son design élégant est soutenu par un écran 4K Retina avec True Tone, ainsi qu’une caméra FaceTime 1080p. Les autres caractéristiques notables incluent 256 Go ou plus de stockage intégré, au moins 8 Go de RAM et six haut-parleurs capables de prendre en charge l’audio spatial. Vous examinez également le processeur amélioré à 8 cœurs et une paire de ports Thunderbolt complétés par deux emplacements USB-C, ainsi que la connectivité Wi-Fi 6 et Ethernet dans le bloc d’alimentation. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

La vitrine officielle d’Amazon de Spigen propose actuellement son étui porte-clés Valentinus AirTags pour 15 $. Atteignant normalement 20 $, vous regardez la toute première baisse de prix que nous avons suivie sur le tout nouvel accessoire de Spigen et une remise de 25 %. Doté d’une construction en similicuir, cet étui offre une alternative abordable aux étuis maison coûteux d’Apple pour vos nouveaux AirTags. Outre la conception simplifiée, il existe un clip de porte-clés intégré pour accrocher vos clés, votre sac à dos et n’importe où ailleurs qui pourrait utiliser une nouvelle fonctionnalité de suivi des articles.

La vente de 3 jours de Best Buy pour la fête des pères d’Apple est lancée

Best Buy lance sa dernière vente de 3 jours aujourd’hui alors que nous nous dirigeons vers le week-end, lançant une série de remises pour célébrer tous les papas et les diplômés. Avec des réductions de prix importantes sur tout, des derniers Mac et iPad aux Chromebooks, aux équipements pour la maison intelligente, aux téléviseurs, etc., vous trouverez de nombreuses idées de cadeaux remarquables avant la fête des pères ou ces fêtes de remise des diplômes.

Notre premier choix parmi toutes les remises de la vente Best Buy pour la fête des pères est le mini bundle Apple HomePod avec une mini prise intelligente Wemo HomeKit pour 110 $. En baisse par rapport à la valeur de 124 $ que le forfait rapporte habituellement, l’offre d’aujourd’hui est de 5 $ en dessous des plus bas historiques combinés sur les deux articles et reste l’une des toutes premières réductions de prix de toute nature sur le dernier haut-parleur d’Apple compatible Siri.

HomePod mini offre un moyen compact d’apporter Siri, Apple Music et le contrôle de la maison intelligente à votre espace dans un design familier enveloppé de tissu. Outre les coloris blancs ou noirs, il y a un pavé tactile en haut pour ajuster la lecture audio, ainsi qu’un transfert rapide de la musique, grâce à l’inclusion de la nouvelle puce U1 d’Apple. Ajoutez la mini prise intelligente fournie et vous serez prêt à étendre votre configuration HomeKit pour contrôler les lampes et autres appareils. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

