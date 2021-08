L’accord M1 iPad Pro enlève 125 $ à un nouveau plus bas historique, plus

in

Une nouvelle semaine de travail est maintenant en cours, et vous trouverez toutes les meilleures offres présentées par un 125 $ remise sur le dernier iPad Pro M1 d’Apple. C’est à côté d’une série d’étuis officiels pour iPhone 12 MagSafe de 20 $ et le dernier lot de remises Anker à partir de 14 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Marquez un nouveau plus bas historique avec cette offre M1 iPad Pro

B&H propose actuellement le nouvel iPad Pro M1 11 pouces Wi-Fi 128 Go d’Apple pour 674 $. Atteignant normalement 799 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique grâce aux 125 $ d’économies, soit 25 $ sous notre mention précédente.

Apportant toute la puissance du M1 à son facteur de forme le plus portable à ce jour, le dernier iPad Pro 11 pouces d’Apple arrive avec une connectivité Thunderbolt et un écran Liquid Retina. Soutenu par une autonomie d’une journée, vous envisagez également les piliers de la gamme iPadOS ces jours-ci, comme la prise en charge d’Apple Pencil, Face ID et la connectivité Wi-Fi 6. Obtenez tous les détails ici.

Les coques officielles d’Apple pour iPhone 12 en vente à partir de 20 $

Amazon propose désormais une sélection de coques officielles de la série iPhone 12 d’Apple à partir de 20 $. Parmi toutes les économies, vous trouverez tout, des étuis transparents avec MagSafe aux offres en silicone, en passant par les styles en cuir, etc. Notre premier choix est l’étui en silicone pour iPhone 12/Pro MagSafe à partir de 35 $. En baisse de 49 $, vous envisagez non seulement un nouveau plus bas historique, mais également 29 % d’économies.

L’étui en silicone officiel d’Apple enveloppe votre appareil de la série iPhone 12 dans une finition douce au toucher de qualité supérieure recouverte d’une doublure en microfibre à l’intérieur. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge de la charge MagSafe d’Apple ici.

Anker commence une nouvelle semaine avec les derniers accessoires iPhone à partir de 14 $

Anker lance la nouvelle semaine de travail en lançant une nouvelle collection de remises sur certains de ses derniers accessoires pour iPhone, ainsi que des mises à niveau pour la maison intelligente, des écouteurs et des équipements pour toute la maison. Notre premier choix est le nouveau support de voiture Anker PowerWave MagSafe à 20 $. Atteignant généralement 30 $, vous bénéficiez de la toute première remise depuis son lancement à la fin du mois dernier et d’un nouveau plus bas historique à 30 % de réduction.

En tant que l’un des derniers ajouts à la gamme, le nouveau support de voiture magnétique Anker PowerWave offre la plupart des fonctionnalités MagSafe attendues dans un ensemble prêt pour la route. En cliquant sur les bouches d’aération de votre voiture, il maintiendra votre combiné iPhone 12 en place pour garder un œil sur la navigation et autres, bien qu’il n’y ait pas de charge directe.

