L’accord M1 MacBook Air bat le Black Friday à 150 $ de rabais – .

Toutes les meilleures offres de jeudi sont désormais disponibles, le MacBook Air M1 d’Apple dépassant le prix du Black Friday du mois dernier. C’est aux côtés de Nomad réduction de 20 Vente d’accessoires Apple et remise rare sur le Magic Trackpad d’Apple. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’offre M1 MacBook Air d’Apple surpasse les prix du Black Friday

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Air M1 13 pouces d’Apple 512 Go pour 1 099 $ dans les trois styles. Vendant normalement 1 249 $, l’offre d’aujourd’hui représente 150 $ d’économies tout en battant notre précédente mention Black Friday de 1 $ pour marquer le deuxième meilleur prix à ce jour. Ceux qui cherchent à se lancer dans le jeu M1 à un prix inférieur peuvent marquer le modèle de 256 Go pour 899 $, une économie de 100 $ par rapport au prix habituel de 999 $.

Que vous ayez raté la remise du Black Friday ou que vous cherchiez maintenant à mettre l’un des derniers produits d’Apple sous le sapin, l’offre d’aujourd’hui est à peu près aussi remarquable qu’elle vient. Centré autour de la puce M1, le dernier MacBook Air contient un écran Retina de 13 pouces ainsi qu’une autonomie d’une journée. Sa paire de ports Thunderbolt est complétée par jusqu’à 512 Go de stockage et le Wi-Fi 6, ainsi que 8 Go de RAM. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Nomad lance 20% de réduction sur la vente d’accessoires Apple

Pour vous donner une autre chance d’obtenir le cadeau de vacances parfait, Nomad lance une nouvelle vente à l’échelle du site qui prend réduction de 20 sa collection d’accessoires Apple populaires. Allant des couvertures emblématiques de la marque pour les derniers iPhones, AirPods et iPads aux stations de charge élégantes avec MagSafe, aux bracelets Apple Watch premium et même aux supports AirTag, les accessoires Nomad sont parmi nos favoris ici chez 9to5 après d’innombrables critiques. Vous pouvez tout acheter ici, mais nous avons également présenté quelques-uns des meilleurs choix sous le pli.

L’un des ajouts les plus récents à l’écurie Nomad et l’un de nos favoris personnels est la sélection de coques de la série Modern Leather pour iPhone 13 de Nomad, qui tombent à 48 $. En baisse par rapport à 60 $, il ne s’agit que de la troisième remise notable à 12 $ sur le prix habituel. Couvrant votre nouvel iPhone 13 dans une construction en cuir Horween, cette coque développera une patine robuste au fil du temps et dispose d’une protection contre les chutes de 10 pieds en plus de la compatibilité MagSafe. Plongez dans notre revue Testé avec 9to5Toys pour voir de plus près à quoi s’attendre.

Le trackpad et le clavier Apple Magic bénéficient de réductions rares

Amazon propose actuellement le Apple Magic Trackpad pour 112 $. Récupérant normalement 129 $, vous regardez la première remise notable sur Amazon ainsi que le nouveau statut le plus bas de tous les temps.

Que vous cherchiez à convertir complètement un MacBook en ordinateur de bureau sans abandonner le meilleur trackpad d’Apple ou que vous ayez simplement besoin de mettre à niveau la souris Magic Mouse fournie avec votre iMac M1, la remise d’aujourd’hui est à peu près aussi rare d’un opportunité que vous trouverez. Outre toutes les fonctionnalités multi-touch intégrées à macOS, cela comprend une surface en verre bord à bord et la prise en charge de Force Touch pour la navigation sur votre Mac ou iPad. Il se recharge via Lightning et comprend un câble USB-C tissé dans la boîte.

