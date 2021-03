L’accord M1 MacBook Air fait chuter le modèle d’entrée de gamme à 960 $, plus

Toutes les meilleures offres Apple d’aujourd’hui sont mises en vedette par l’une des premières offres notables sur le MacBook Air M1 d’entrée de gamme. C’est à côté d’une paire d’accessoires officiels, y compris le bracelet Apple Watch Sport Loop à 42 $ et la toute première offre sur sa housse en cuir pour MacBook Pro 16 pouces. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

M1 MacBook Air voit une offre notable à 960 $

Amazon propose l’Apple M1 13 pouces MacBook Air 256 Go pour 960 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 999 $, l’offre d’aujourd’hui n’est que la troisième remise globale sur le modèle d’entrée de gamme, se situe à moins de 10 $ de notre mention précédente et équivaut à 39 $ d’économies.

Le nouveau MacBook Air d’Apple présente un design familier de 13 pouces, mais avec des composants internes entièrement révisés qui offrent une autonomie de batterie exceptionnelle et des gains de performances notables malgré une construction sans ventilateur. En plus de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM, il existe également une paire de ports Thunderbolt 4, ainsi que le Magic Keyboard d’Apple et une autonomie de plus de 18 heures.

Le groupe Apple Watch Sport Loop voit une offre rare à 42 $

Amazon propose actuellement le groupe officiel Apple Watch Sport Loop à kumquat pour 42 $. Les deux tailles sont également disponibles à ce prix. En baisse par rapport à son tarif habituel de 49 $, l’offre d’aujourd’hui marque la première réduction notable que nous ayons vue depuis décembre dans la gamme et est le deuxième meilleur prix à ce jour sur ce coloris particulier.

Ce bracelet officiel de l’Apple Watch Sport Loop offre un design doux et léger qui est également respirant sur votre poignet pour vous assurer qu’il est idéal pour les entraînements. Contrairement aux offres de silicone standard d’Apple, celui-ci propose une bande entièrement réglable qui permet de trouver facilement l’ajustement parfait sur votre poignet.

La housse en cuir d’Apple pour MacBook Pro 16 pouces bénéficie d’une première remise

Amazon propose actuellement la housse officielle Apple Leather 16 pouces pour MacBook Pro en marron selle pour 162 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 199 $, l’offre d’aujourd’hui représente 19% d’économies, la toute première baisse de prix que nous ayons vue et un nouveau plus bas.

Si vous utilisez un MacBook Pro 16 pouces et que vous ne prévoyez pas de le mettre à niveau dans un avenir proche, saisir cette pochette officielle vous aidera à vous assurer qu’il reste protégé jusqu’à ce que vous soyez prêt à saisir une nouvelle machine. Il est composé de cuir européen de haute qualité et rempli d’une doublure intérieure en microfibre douce pour aider à lutter contre cette cause, tout en ayant toujours fière allure.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et de l’assistance. . le long du chemin!

Abonnez-vous au 9to5Jouets Chaîne YouTube pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Corsair K65 RGB Mini Review: Le clavier à 60% le plus rapide [Video]

Critique: Insta360 Go 2 est le moyen le plus simple d’obtenir de superbes séquences d’action [Video]

Revue Wyze Bulb Color: commande vocale, lumineuse et facile à configurer [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: