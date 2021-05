L’accord Mac mini M1 coûte 99 $ + les bracelets Apple Watch et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par le dernier Mac mini M1 d’Apple sur 99 $ de rabais. Cela s’ajoute à une rare remise sur le bracelet officiel de l’Apple Watch Sport Pride de Nike à 39 $ et le hub PowerExpand Thunderbolt 3 d’Anker pour 50 $ de rabais. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apportez Apple Silicon sur le bureau à 99 $ de réduction sur le dernier Mac mini

Amazon propose actuellement l’Apple M1 Mac mini 512 Go pour 800 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 899 $, l’offre d’aujourd’hui est de 99 $ d’économies et correspond à notre mention précédente pour le meilleur que nous ayons vu à ce jour sur Amazon.

Si le dévoilement du nouvel iMac d’Apple vous a donné envie d’apporter sa puce M1 sur le bureau dans un format plus compact, son dernier Mac mini est juste la solution. Apportant toutes les mises à niveau de puissance et d’efficacité d’Apple Silicon sur le bureau, le dernier Mac mini arrive avec le même design compact que vous attendez, avec 512 Go de stockage, 8 Go de RAM, Wi-Fi 6 et deux ports Thunderbolt pour arrondir le paquet. Apprenez-en plus dans notre couverture de lancement.

Le bracelet officiel Apple Watch Sport Pride de Nike bénéficie d’une remise rare à 39 $

Nike propose actuellement son bracelet officiel Apple Watch Sport Pride pour 39 $. Atteignant normalement 49 $, l’offre d’aujourd’hui représente 20% d’économies, marque l’une des premières réductions notables que nous ayons vues et bat notre mention précédente de 6 $. Cela établit également un nouveau plus bas historique.

Le bracelet sport officiel de Nike apporte un design plus axé sur le fitness à votre Apple Watch. En plus d’être une chance rare de marquer cette offre de première partie, il offre une construction haut de gamme composée d’un «élastomère fluoré haute performance avec des trous moulés par compression», garantissant qu’il peut rester respirant pendant les entraînements et autres. Et unique à ce groupe est un design coloré inspiré du mois de la fierté LGBTQA sur lequel vous pouvez en savoir plus dans notre couverture de lancement.

Le hub PowerExpand Thunderbolt 3 d’Anker maintenant 50 $ de réduction

AnkerDirect via Amazon propose actuellement sa station d’accueil PowerExpand Elite 13-en-1 Thunderbolt 3 pour 200 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 250 $, vous économisez 20% avec l’offre d’aujourd’hui marquant le deuxième meilleur prix que nous ayons vu à ce jour.

Cette station d’accueil Thunderbolt 3 13 en 1 étend les E / S de votre Mac avec un seul câble. En plus d’envoyer 85 W de puissance à votre machine, il fournira également une sortie HDMI 4K, Gigabit Ethernet, deux emplacements USB-C, quatre ports USB-A et des lecteurs de carte SD. Il existe une finition en aluminium assortie qui se fondra parfaitement dans le reste de votre configuration Apple.

