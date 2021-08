L’accord mobile de verrouillage d’Amaysim vous rapporte 100 Go pour 15 $ AU

Après l’incroyable offre de 200 Go pour 20 AU $ qu’Amaysim nous a offerte le mois dernier, la compagnie de téléphone australienne propose maintenant une autre offre spéciale Lockdown Sale qui vous rapportera 100 Go pour seulement 15 AU$ sur un forfait SIM uniquement.

Pour ceux d’entre nous avides de plus de données pendant ces périodes de verrouillage, cet accord présente un excellent moyen d’ajouter à un prix abordable 100 Go à utiliser, ainsi que des conversations et des SMS internationaux illimités (vers 42 pays inclus).

Comme pour tous les plans Amaysim, il n’y a pas de contrat de verrouillage, mais il se renouvellera automatiquement après 28 jours (vous pouvez le désactiver une fois que vous vous êtes inscrit si vous préférez une utilisation unique), auquel cas il sera revenir à 40 AU $ pour 50 Go. Amaysim utilise le réseau Optus 4G.

Si 100 Go, c’est tout simplement trop, il y a aussi un forfait qui vous rapporte 45 Go de données pour seulement 10 AU$ pendant vos 28 premiers jours. Pour le deuxième et le troisième renouvellement, vous obtiendrez 45 Go pour 30 AU, et après ce point, il reviendra au standard de 30 AU pour 30 Go.

Il convient de noter que, lorsque ce journaliste a utilisé le plan de 200 Go pour 20 $ AU le mois dernier, Amaysim a proposé de prolonger l’offre «limitée» de deux mois supplémentaires. planifier une fois qu’ils se sont inscrits.

Cercles.Vie | 100 Go de données | 28 AU$/m (12 premiers mois, puis 38 AU$/m)

Pour ceux qui recherchent une solution à plus long terme, Circles.Life est souvent notre meilleur choix global pour un plan SIM uniquement. La compagnie de téléphone réduit maintenant les frais de vos plans pour les 6 premiers mois, vous paierez donc à la place 28 AU $ chaque facturation pour le premier semestre – entrez simplement le code 100GBFORU de racheter. Vous pouvez annuler le service à tout moment sans frais et il utilise le réseau Optus 4G Plus.

