L’accord Netflix de Knives Out pourrait être la clé pour briser le streamer en une large sortie en salles

Cela signifie-t-il que les suites de Knives Out n’iront pas au cinéma?

La réponse à cette question est un non catégorique, car Knives Out 2 et 3 sautant sur Netflix n’annule pas totalement la perspective que ces films se dirigent vers les salles de cinéma. En tant que service de streaming et studio de production, Netflix a une histoire de mettre ses films originaux en salles, et ce depuis un certain temps. Cela étant dit, Knives Out 2 sera plus difficile à attraper dans les salles de cinéma, si les tensions actuelles entre les trois grandes chaînes et Netflix persistent.