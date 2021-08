L’accord Netflix de Meghan et Harry déchiré par une critique amère: “Ne le méritez pas!” | Royale | Nouvelles

Meghan Markle « concentrée » sur la production, déclare le PDG de Netflix

La duchesse de Sussex s’apprête à fêter ses 40 ans cette semaine. Elle devrait organiser une fête glamour et exclusive dans son manoir de plusieurs millions de dollars à Montecito, en Californie, mercredi. C’est là qu’elle et Harry ont vécu l’année dernière, avec leur fils, Archie, et plus récemment, Lilibet.

La fête sera un répit bienvenu de leurs horaires chargés, rendus d’autant plus mouvementés avec l’annonce récente des mémoires de Harry et de la première production Netflix de Meghan, “Pearl”.

Beaucoup étaient ravis lorsque la paire a signé un accord avec le géant du streaming l’année dernière, estimé à 109 millions de livres sterling.

Dans une déclaration à l’époque, ils ont déclaré: “Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, notre objectif sera de créer un contenu qui informe mais donne également de l’espoir.

“En tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous, tout comme une narration puissante à travers une lentille véridique et relatable.”

Meghan Markle: l’accord Netflix du couple a été déchiré il y a près d’un an par Jane Moore (Image: PA)

Motecito: Le couple se prépare à célébrer le 40e anniversaire de Meghan dans leur manoir de plusieurs millions de dollars (Image: GETTY)

Cependant, certains étaient moins qu’impressionnés que les célébrités récemment devenues aient réussi à obtenir une telle opportunité en or sans aucune expérience ou connaissance préalable dans l’industrie créative.

Jane Moore a été particulièrement indignée par l’accord et l’a dit au pays lors d’un épisode de Loose Women peu de temps après l’annonce du couple.

Elle a dit qu’elle pensait qu’ils avaient décroché le contrat à cause de “qui ils sont” et non “de ce qu’ils ont prouvé qu’ils pouvaient faire”.

Mme Moore a également admis que cela l’avait “irritée” de voir le couple choisi plutôt que de “jeunes talents”.

Heart of Invictus: les premières docuseries Netflix de Harry suivront les concurrents des Invictus Games (Image: GETTY)

Lorsqu’on lui a demandé s’ils méritaient l’accord, elle a répondu : “Non. Fin de la discussion.”

Elle a poursuivi: “Cela m’irrite l’enfer.

“Je suis moi-même écrivain. Je sais qu’il y a tellement d’écrivains et de producteurs, il y a tellement de jeunes talents qui essaient de se faire connaître, qui adoreraient entrer dans la porte de Netflix – sans parler de cet accord.

“Ils ont obtenu cet accord à cause de qui ils sont, pas à cause de ce qu’ils ont prouvé qu’ils pouvaient faire.”

Dernières nouvelles de Meghan: la duchesse travaille actuellement sur son animation, ‘Pearl’ (Image: GETTY)

Jane Moore: la star de Loose Women était furieuse de l’annonce de l’accord Netflix (Image: GETTY)

Elle a dit qu’elle n’aurait eu aucun problème avec l’accord si Meghan et Harry avaient passé du temps à construire leur portefeuille de travail de la même manière que les autres créatifs.

Cependant, elle a ajouté: “Je suis tout à fait pour si, dix ans plus tard, ils ont fait beaucoup de programmes et sont venus tranquillement et ont obtenu l’accord alors [that would be different].

“Mais je pense que le simple fait de sauter en parachute n’est pas bon pour l’industrie créative dans son ensemble, Ryan Murphy a un accord, Shonda Rhimes, ce sont de très bons écrivains, producteurs, créateurs qui ont fait leurs preuves.”

Bien que le duo n’ait aucune expérience, cela ne les a pas empêchés d’aller de l’avant avec “Heart of Invictus” et “Pearl”.

Romance royale: le couple est marié depuis trois ans (Image: Express Newspapers)

Sous leur société Archewell Productions, ils ont employé une équipe pour créer et produire du contenu.

Plus tôt cette année, ils ont ajouté Ben Browning à la programmation, un producteur nominé aux Oscars.

Simone Ferriani, professeur d’entrepreneuriat à City, à l’Université de Londres et à l’Université de Bologne, a déclaré que Netflix ne serait pas dérangé par le manque d’expertise de Meghan et Harry.

The Crown: le drame a été un succès mondial de Netflix (Image: GETTY)

Il a déclaré à Express.co.uk que leur présence catapulterait l’entreprise vers de nouveaux sommets et a déclaré: “Pour apprécier la réflexion stratégique derrière l’accord avec Meghan et Harry, vous devez le regarder dans le contexte de la série de Netflix,” La Couronne ‘.

“Ce n’est pas une série ordinaire : nous parlons de l’un des titres les plus réussis de l’histoire de Netflix ; une série qui est devenue mondialement si populaire qu’elle a fait grimper les abonnements, selon certaines estimations, de deux à trois pour cent seulement ( on parle de cinq à six millions de nouveaux membres).

“Pensez à la résonance accrue que les nouvelles saisons de The Crown auront maintenant que les deux royals réels sont devenus les producteurs de contenu de Netflix.”