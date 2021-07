L’accord Netflix de Meghan Markle et Harry sous pression: “Je ne peux pas continuer à leur donner de l’argent!” | Royale | Nouvelles

Meghan Markle « immédiatement les plumes ébouriffées », déclare le commentateur

Le duc et la duchesse de Sussex ont conclu un accord historique avec le géant du streaming Netflix en septembre dernier, acceptant de produire une variété de contenus, notamment des documentaires et des programmes scénarisés pour la plate-forme. Les estimations montrent que l’accord vaut environ 100 millions de dollars (72 millions de livres sterling) – et il est devenu le premier contrat signé par les Sussex après leur décision historique de quitter la famille royale en 2020. Ils avaient indiqué vouloir quitter la firme pour diriger un « financièrement indépendant life”, et avec le pacte Netflix, ils ont également souscrit à Spotify pour fournir des podcasts à ses utilisateurs.

On espérait que le couple enthousiasmerait les utilisateurs de Netflix en annonçant une série de projets sur lesquels ils pourraient commencer à travailler, mais jusqu’à présent, un seul programme a été confirmé.

“Heart of Invictus” jettera un coup d’œil aux concurrents participant aux Invictus Games, l’événement sportif créé par Harry pour les militaires blessés du monde entier.

Mais l’absence de tout autre projet a placé le contrat sous un examen minutieux, la commentatrice royale Daniela Elser faisant valoir que les patrons de Netflix pourraient bientôt se lasser du couple si plus de contenu n’est pas annoncé.

Écrivant pour News.com, Mme Elser a déclaré le mois dernier: “Lorsque les Sussex commenceront à dévoiler leur liste de projets de télévision et de podcasting, ils auront une chance, c’est-à-dire une chance d’impressionner le public et de se démarquer soit en termes de chiffres à la vapeur. ou des applaudissements critiques.

“Lorsque la nouveauté et l’éclat de travailler avec les membres de la famille royale s’estomperont, s’ils n’ont pas de comptes de streaming ou une poignée de récompenses à montrer, alors leurs contrats seront-ils renouvelés ? Essentiellement, ils auront un bref fenêtre pour prouver qu’ils valent les centaines de millions que les géants de l’entreprise ont parié sur eux.

“Pas de pression maintenant ou quoi que ce soit.

“Le fait est que même les entreprises d’un milliard de dollars ne peuvent pas se permettre de continuer à verser des camions pleins d’argent dans deux entrepreneurs très, très célèbres s’ils ne s’avèrent pas être un bon investissement.”

Le partenariat entre Meghan, Harry et Netflix a vu les Sussex suivre leurs amis Barack et Michelle Obama dans le domaine de la production télévisée.

L’ancien président américain et la première dame des États-Unis ont connu un succès mondial avec leurs documentaires, remportant un Oscar pour un projet qu’ils ont produit.

Mais les sourcils se sont levés après que les Sussex ont été accusés de profiter de leurs liens avec la famille royale – les critiques affirmant que le couple a une expérience de production limitée et serait probablement incapable de conclure un tel accord sans leurs titres.

L’accord a cependant été examiné par la famille royale, et une source de Buckingham Palace a noté comment en septembre.

Ils ont déclaré que tout accord serait “sujet à discussion”, ajoutant: “Harry et Meghan sont partis en tant que membres actifs de la famille avec les meilleurs voeux de tous et on espère sincèrement qu’ils trouveront le bonheur qui semblait manquer dans leur vie.

“Il va sans dire que tous les accords qu’ils concluent seront examinés par la maison royale.

« Aux termes de leur accord pour renoncer à leurs fonctions royales, ils ont convenu que tout accord commercial serait sujet à discussion. »

Il ne fait donc aucun doute que leur accord de 35 millions de dollars (25 millions de livres sterling) avec Spotify aurait également été examiné par des initiés du Palace.

Et un examen similaire a été placé sur cet accord par Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultants.

Il a déclaré à Newsweek l’année dernière que l’accord serait “basé sur des facteurs de performance”, mais a admis que même si le contrat était “excellent pour eux”, il était “terrible” pour la monarchie “parce qu’ils choisissent de le vendre à des prix de braderie”.

Il conclut : « Je pense qu’ils profitent systématiquement du halo de la monarchie.

“Si Harry n’était pas impliqué, personne ne s’en soucierait, si elle n’avait pas les liens royaux.

“Il y a cette guerre imprudente contre cette marque historique immaculée qui représente le peuple anglais depuis des siècles.”