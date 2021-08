L’accord Netflix du prince Harry et Meghan Markle risque de se disputer: “Ne parlez plus jamais à William” | Royale | Nouvelles

in

Harry devrait retourner au Royaume-Uni cette année et pourrait filmer pour un documentaire Netflix, a-t-on affirmé. Le duc de Sussex reviendra en Grande-Bretagne fin 2021 afin de planifier à l’avance les Jeux Invictus des vétérans militaires en Hollande. Il reste passionné par les Invictus Games qu’il a créés en 2013 après avoir assisté aux Warrior Games similaires aux États-Unis pour les vétérans souffrant de handicaps physiques et mentaux.

Alors qu’il poursuit des projets indépendants maintenant, il n’est plus un membre actif de la famille royale, l’accord de Harry et Meghan Markle avec Netflix n’a pas plu à tout le monde dans The Firm.

Il a été rapporté en juillet que le frère de Harry, le prince William, « redoutait » ce que le couple pourrait faire dans le cadre de son travail avec le géant du streaming.

L’initié du palais, Duncan Larcombe, a également ajouté qu’il pensait que les Sussex “tiraient profit” de la marque royale.

Il a déclaré: “Que font-ils ensuite? C’est une question à laquelle le prince William redoute la réponse.

“En fin de compte, ils doivent trouver un moyen de faire leur travail à LA sans échanger sur la marque royale.

«Le prince Harry n’a pas vraiment été subtil. Il a révélé au monde qu’il déteste à peu près sa famille et que tout le système est pourri jusqu’à la moelle.

«Mais en parlant continuellement de la famille royale, ils tirent profit de la marque.

“S’ils passent toute leur carrière à vendre cette marque royale, ils ne parleront plus jamais à William.”

Les Sussex ont conclu un accord avec Netflix après avoir quitté leurs fonctions royales et déménagé en Californie l’année dernière.

Dans le cadre de leur accord avec le géant du streaming, le couple prévoyait de réaliser des documentaires, des séries documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des émissions pour enfants.

Meghan a annoncé le mois dernier qu’elle créait une nouvelle série animée pour Netflix intitulée “Pearl”.

Archewell Productions, la société formée par Harry et Meghan, a déclaré dans un communiqué que le programme serait centré sur les aventures d’une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes de l’histoire.

La série sera produite par Meghan, et elle a déclaré dans un communiqué qu’elle était “ravi qu’Archewell Productions … vous apportera cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire”.

La réaction de la famille royale à l’accord avec Netflix pourrait être due à la représentation de The Firm dans ‘The Crown’.

L’expert royal Katie Nicholl a déclaré en décembre que le prince Charles était peut-être frustré par le fait que le passé continue d’être évoqué.

Elle a déclaré: «Je suis absolument sûre qu’il ne considère pas du tout ce regain d’intérêt soudain pour elle comme une menace.

“Je pense [there’s] plus une frustration que le passé ne cesse de se creuser lorsqu’il essaie d’aller de l’avant.

Un initié de la télévision a déclaré au Sun que William et d’autres membres de la famille royale n’étaient pas satisfaits de l’accord Netflix de Harry et Meghan en partie à cause de “The Crown”.

Ils ont déclaré: «William et d’autres membres de la famille royale sont incroyablement mal à l’aise à propos de ce drame et Harry livide est maintenant en partenariat avec la société qui le diffuse.

«C’est le dernier d’une longue série de points d’éclair entre les frères, mais il y a peu de sujets plus sensibles que le sort de leur mère.

«Les téléspectateurs de The Crown – qui est un regard franc sur le règne de la reine – ne s’attendraient pas à ce que les écrivains ignorent quelque chose qui est maintenant du domaine public.

“Mais la famille royale ne s’attendrait pas non plus à ce que l’un des siens prenne de l’argent gagné grâce aux bénéfices d’émissions comme celle-ci.”