L’accord NFL de Genius Sports change la donne pour DMYD Stock

Investisseurs en Groupe technologique dMY (NYSE:DMYD) – le SPAC a rendu public la société de données sportives Genius Sports – a bien démarré son week-end de Pâques, lorsque Genius Sports a annoncé un accord exclusif de données sportives avec le NFL jeudi après-midi. En réponse à cette nouvelle, l’action DMYD a grimpé de 25% après les heures.

Source: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

L’accord fait de Genius Sports le seul gardien des données officielles de la NFL, ce qui signifie que Genius Sports sera – au cours des quatre prochaines années – la seule entreprise à pouvoir diffuser des statistiques play-by-play de la NFL en temps réel.

En outre, Genius Sports aura un accès exclusif aux «Statistiques de la prochaine génération» de la ligue, fournissant des données de paris sportifs sur la NFL aux opérateurs de paris sportifs comme DraftKings (NASDAQ:DKNG) et FanDuel. En échange de ces données, la NFL recevra des liquidités et une participation dans Genius Sports.

L’énorme pop dans le stock DMYD en réponse à cette nouvelle est justifiée. Il s’agit d’un accord qui change la donne pour Genius Sports.

Non seulement la NFL est la plus grande et la plus importante ligue de sport professionnel américaine avec sans doute les données sportives les plus précieuses au monde, mais la NFL quitte en fait son partenaire de données sportives de longue date. Sportradar pour travailler exclusivement avec Genius Sports.

Dans ce contexte, nous considérons l’accord avec la NFL comme un développement exceptionnellement haussier pour Genius Sports – et une raison d’acheter des actions DMYD.

Voici un aperçu plus profond.

Action DMYD: Qui est Genius Sports?

Genius Sports est une société de données sportives avec un objectif très ambitieux, mais très simple: devenir la colonne vertébrale des données et des technologies critiques du marché mondial des paris sportifs.

La réalité est que les paris sportifs sont de plus en plus courants, grâce à des lois changeantes. D’ici la fin de la décennie, ce sera légal au niveau national, et les consommateurs partout dans le monde placeront des paris sportifs sur leurs téléphones et ordinateurs. Voilà le futur.

Mais cet avenir repose entièrement sur les données. Autrement dit, les opérations de paris sportifs ne sont aussi bonnes que les données sportives qui les informent. Heck, vous ne pouvez même pas créer un bookmaker fonctionnel sans de bonnes données. Ainsi, la clé pour créer le marché national omniprésent des paris sportifs de demain consiste à regrouper les données sportives et à les intégrer dans une technologie de paris sportifs utilisable.

C’est exactement ce que fait Genius Sports.

Et l’entreprise le fait de manière assez innovante.

La plupart des autres sociétés de données sportives paient simplement une ligue sportive pour avoir accès à leurs données, regroupent ces données dans une plate-forme technologique de paris et vendent cette plate-forme aux opérateurs de paris sportifs.

Mais, au lieu de simplement payer les ligues pour leurs données, Genius Sports fournit des logiciels et des services de numérisation aux ligues sportives, afin qu’elles soient intégrées dans les fonctions quotidiennes d’une ligue et, par conséquent, ne puissent pas simplement être surenchéries par une autre société de données.

De l’autre côté de l’équation, Genius Sports ne se contente pas de vendre de la technologie et des données de paris aux paris sportifs – il fournit également des solutions multimédias, adtech et de streaming basées sur les données à toutes les entreprises liées au sport.

En ce sens, le modèle commercial de Genius Sports est conçu de manière innovante pour atteindre l’objectif de l’entreprise de se transformer en l’épine dorsale des données et des technologies critiques du marché mondial des paris sportifs. C’est haussier pour l’action DMYD.

Mais… Genius Sports met-il en œuvre cette vision prometteuse?

L’accord NFL qui change la donne

L’accord exclusif de Genius Sports avec la NFL souligne largement que, oui, cette société exécute très fortement sa vision de se transformer en l’épine dorsale de la technologie et des données du marché des paris sportifs.

Plus précisément, je voudrais souligner les implications positives suivantes de l’accord pour l’action DMYD:

La NFL dit que Genius Sports est la meilleure entreprise de données sportives au monde. En coupant les liens avec Sportradar et en faisant tapis avec Genius Sports, la NFL dit essentiellement qu’elle fait davantage confiance à Genius Sports pour les aider à monétiser leurs données officielles de manière significative dans le monde des paris sportifs. C’est un énorme vote de confiance, d’autant plus que la NFL détient une participation dans Sportradar – ce qui signifie qu’en s’associant exclusivement à Genius Sports, la ligue va à l’encontre de leurs intérêts financiers immédiats. Cela en dit long sur la confiance de la NFL dans Genius Sports.

Le modèle de solutions technologiques et multimédias aux multiples facettes de Genius Sports porte ses fruits. La question à un million de dollars ici est de savoir pourquoi la NFL quitterait Sportradar pour Genius Sports. La réponse est probable que la NFL voit une immense valeur dans le modèle commercial à multiples facettes de Genius Sports, car il intègre profondément Genius Sports en tant que fournisseur de technologies critiques dans tous les créneaux du monde du sport. De toute évidence, la NFL est d’accord – ce qui signifie en gros que ce modèle d’entreprise unique fonctionne.

Genius Sports est partout. La NFL était la dernière grande ligue, paris sportifs et / ou société de médias à ne pas encore s’associer à Genius Sports. Maintenant, avec l’accord NFL, Genius Sports se transforme vraiment en une ubiquité du monde du sport. Les partenaires de la ligue comprennent la NFL, la NBA, la NCAA, la Premier League, la FIFA, la Nascar et la FIBA. Les partenaires sportifs incluent FanDuel, DraftKings, William Hill, Bet MGM et Flutter. Les partenaires médias incluent Golden Nugget, MSN, Volvo et Google Cloud. Genius Sports est partout – et c’est important, car il s’agit d’une société de données, donc plus les intégrations de données exclusives Genius Sports gagne, plus son avantage concurrentiel par rapport à ses pairs comme Sportradar.

Haussier sur l’action Genius Sports

Globalement, l’accord NFL change la donne pour Genius Sports.

Cela place l’entreprise sur une voie accélérée pour devenir l’épine dorsale des données et des technologies critiques du marché mondial des paris sportifs. C’est particulièrement important alors que le marché des paris sportifs prend de l’ampleur juridique, New York cherchant à se lancer dans l’action des paris sportifs cette année. On s’attend à ce que d’autres États emboîtent le pas peu après.

C’est pourquoi je suis particulièrement optimiste sur l’action Genius Sports, estimant qu’elle a un énorme potentiel de hausse même au-delà de ses 25% de pop jeudi.

La direction a déjà tracé une voie illustrative pour que l’entreprise réalise un jour plus d’un milliard de dollars de ventes. Je crois que cette affaire de taureau est susceptible de se matérialiser.

Les stocks de logiciels comme celui-ci ont tendance à atteindre un multiple de ventes de 10X, selon les données de NYU. Cela implique une évaluation future potentielle ici de plus de 10 milliards de dollars, ce qui, au décompte actuel des actions, implique un objectif de prix à long terme pour l’action DMYD de plus de 50 dollars.

Conclusion sur l’action DMYD

Par-dessus tout, le récent accord NFL qui a changé la donne pour Genius Sports – et l’énorme pop qui a suivi dans l’action DMYD – souligne ce que je dis depuis des semaines: ignorer la volatilité à court terme et rester concentré sur l’innovation.

Genius Sports en est un exemple: l’action a été martelée en février et mars, donnant près de 40%. Cependant, son argumentaire fondamental n’a jamais changé, tandis que la société a continué à innover et à signer son plus gros contrat en tant qu’entreprise.

Et même plus rapidement qu’il n’a perdu de la valeur, Genius Sports a pu récupérer la quasi-totalité de ses pertes en quelques jours.

Alors, je le répète une fois de plus: restez fidèle à l’innovation et ignorez le bruit du marché.

Et, pour accéder à mes sélections de titres les plus innovantes sur le marché aujourd’hui – des actions qui, je crois fondamentalement, peuvent augmenter de 10 fois ou plus – Cliquez sur ici.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a atteint en moyenne jusqu’à un rendement ridicule à 100% dans toutes les recommandations depuis le lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il le fait.